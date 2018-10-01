На индустриальной платформе "Лістапада" обсудят продвижение белорусского кино

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы продвижения белорусского кино обсудят на индустриальной платформе Bel:Cinema, которая пройдет с 3 по 8 ноября на XXV Минском международном кинофестивале "Лістапад", сообщили БЕЛТА организаторы.

Представители белорусской и международной киноиндустрии встретятся, чтобы обсудить актуальные вопросы кинопроизводства, продвижения национального кино в Беларуси и за ее пределами. На этот раз главной площадкой проекта станет киностудия "Беларусьфильм".

"Когда создавалась индустриальная платформа, была творческая задача сделать ее местом встречи белорусских и международных профессионалов из мира кино. В этом году мы наблюдаем живой интерес к продуктивному общению и желание выстроить рабочий диалог как со стороны частных белорусских продюсеров и киностудии "Беларусьфильм", так и международных киноэкспертов. Индустрия остается верной выбранным направлениям: образование, налаживание отношений между белорусскими и международными кинематографистами и продвижение белорусского кино", - рассказала о Bel:Cinema координатор индустриальной платформы Лизавета Бобрикова.

Для индустрии этого года выделено несколько ключевых тем. Вместе с продюсерским Центром современной культуры "Бегущая черепаха" участники поговорят о белорусской кинодистрибуции, а независимые эксперты международного рынка расскажут о своем опыте продвижения национальных фильмов. Диалог частного и государственного, отечественного и зарубежного кино на тему копродукции белорусских кинокомпаний с зарубежными состоится на площадке киностудии "Беларусьфильм".

Четвертая платформа Bel:Cinema также позволит кинематографистам принять участие в мастер-классе директора анимационного фестиваля Tindirindis Валентаса Аскиниса и в мастер-классе сценариста и профессора Чикагского университета Рональда Фальзоне.

Индустрия продолжает сотрудничество с белорусской актрисой Олесей Грибок: в рамках Bel:Cinema пройдет презентация второго издания ее книги "Менеджмент и продвижение киноактера".

В продолжение прошлогодней инициативы "День виртуальной реальности", совместно со студией иммерсивных решений Feeling Digital будет проходить "VR-лаборатория художественных проектов". Задача VR-лаборатории - познакомить с возможностями создания историй в виртуальной реальности и подсказать, когда их использование уместно и эффективно. Результатом трех дней работы команд участников и менторов станут прототипы - первые шаги в создании полноценного проекта для виртуальной реальности. Дедлайн подачи заявок - 20 октября.

В третий раз в рамках сотрудничества B2B Doc и ММКФ "Лістапад" документалисты из стран от Балтийского до Черного моря встретятся в Минске на тренинге Story Development Workshop.

Одним из самых важных событий программы станет ежегодный питчинг проектов. Режиссеры и продюсеры, прошедшие отбор, представят свои проекты экспертам. Специалисты международного рынка кино, представители фестивалей и индустрий Европы обсудят работы авторов и дадут практические рекомендации. Участники смогут побороться за партнерские призы и фестивальные аккредитации.

Разнообразие форм и содержания мероприятий индустриальной платформы позволяет построить наиболее продуктивное сотрудничество между профессионалами сферы киноискусства. Bel:Cinema является источником идей и способствует формированию национального рынка кино и выстраиванию связей с другими работниками этой индустрии.

Символично, что площадкой индустрии, направленной на будущее кинематографа и представляющей прогрессивное видение киносферы, впервые становится национальная киностудия. "Мы хотим дать понять, что киностудия открыта к сотрудничеству и готова к самым неожиданным его формам. Что "Беларусьфильм" налаживает контакты и ищет партнеров и друзей. Что здесь большая история и возможности, а сама киностудия может стать местом для реализации творческих идей", - прокомментировал директор "Беларусьфильма" Владимир Карачевский.

Партнерами индустриальной платформы Bel:Cinema выступают компания Feeling Digital, краудфандинговая площадка "Улей" и Минский планетарий.

XXV Минский международный кинофестиваль пройдет под слоганом "Познавая белый свет" и будет посвящен известному режиссеру Кире Муратовой. Учредители ММКФ "Лістапад" - Министерство культуры Беларуси и Минский городской исполнительный комитет. Организатор - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн". Генеральным партнером кинофестиваля выступает банковская платежная карта "Шчодрая" Mastercard. Официальные партнеры - "Киновидеопрокат" Мингорисполкома, Falcon Club Бутик Кино, авиакомпания "Белавиа", "Белтелеком", официальный билетный оператор "Байкард". При поддержке Белтелерадиокомпании, киностудии "Беларусьфильм" и рекламного агентства "Форте".-0-