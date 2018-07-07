На кинофестивале в Карловых Варах победил фильм режиссера из Румынии

Кадр из фильма "Мне все равно, если мы войдем в историю как варвары"

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный приз 53-го международного кинофестиваля в Карловых Варах, который завершился сегодня, завоевала картина румынского режиссера Раду Юде "Мне все равно, если мы войдем в историю как варвары", сообщают РИА-Новости со ссылкой на президента фестиваля Йиржи Бартошка.

"Я рад вручить "Хрустальный глобус" режиссеру Раду Юде, фильм которого покорил здесь наши сердца", - сказал Бартошка.

В конкурсной секции фестиваля под названием "К Востоку от Запада" приз FEDEORA за лучший фильм получила картина российского режиссера Елизаветы Стишиной "Сулейман гора", которая была снята в сотрудничестве с киргизскими коллегами.

Специального приза удостоена работа другого российского режиссера, Ивана И. Твердовского "Подбросы".

Награды международной федерации кинокритиков (FIPRESCI) удостоен фильм аргентинского режиссера Аны Кац "Дорога в Флорианополис". Специальные призы президента фестиваля получили британский актер Роберт Паттисон, известный по серии фильмов "Сумерки", а также популярный чешский актер Яромир Ганзлик.

Лучшим режиссером признан Олмо Омерзу из Словении, представивший картину "Всё будет". Лучшим актером назван Моше Фолкенфлик из Израиля, лучшей актрисой - аргентинка Мерседес Моран.

Приз зрительских симпатий вручен режиссеру легендарного фильма "Человек дождя" Барри Левинсона, являвшегося гостем кинофестиваля. Он также награжден почетным призом за выдающийся вклад в международный кинематограф.

Лучшим документальным фильмом признана работа российского режиссера Виталия Манского "Свидетели Путина".-0-