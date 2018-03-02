На Минской международной выставке-ярмарке дали старт второму конкурсу юных читателей "Жывая класіка"

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старт второму конкурсу юных читателей "Жывая класіка" дан на XXV Минской международной книжной выставке-ярмарке, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказала на церемонии объявления конкурса первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах, первый конкурс, который прошел в 2017 году, вызвал большой интерес, в нем приняли участие более 13 тыс. детей. Это позволяет ожидать, что еще немало дарований пожелают раскрыть свои способности в чтении произведений как классиков, так и современных авторов, смогут показать свою любовь к родному слову.

Финал конкурса состоится в городе Иваново Брестской области, который в нынешнем году примет в сентябре День белорусской письменности.-0-