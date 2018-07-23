На Национальную литературную премию подано 58 книг

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Национальную литературную премию по итогам 2017 года подано 58 книг, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Елена Павлова.

"Такое количество изданий поступило на рассмотрение экспертной комиссии, 25 июля состоится ее заседание, по итогам которого будут представлены книги вниманию жюри. Не все издания соответствуют требованиям инструкции о конкурсе, поэтому некоторые из них не смогут побороться за награды", - рассказала Елена Павлова.

Национальная литературная премия проводится по семи номинациям: "Лучшее произведение (Сборник произведений) поэзии", "Лучшее произведение прозы", "Лучшее произведение драматургии", "Лучшее произведение публицистики", "Лучший дебют" (первая публикация или издание автора в жанрах поэзии, прозы, публицистики), "Лучшее произведение для детей и юношества", "Лучшее произведение литературной критики и литературоведения". Дипломы, призы - символы конкурса и денежные премии будут вручены изданиям, увидевшим свет с 1 января по 31 декабря 2017 года.

По словам специалиста, наиболее высокая конкуренция, что наблюдается ежегодно, - в номинации на лучшее произведение для детей и юношества. В нынешнем году 14 книг претендуют на пальму первенства в ней. На одну книгу меньше подано в номинации "Лучшее произведение прозы" и 12 изданий - на лучшее произведение поэзии. Высокий конкурс и у изданий публицистики - 10. Меньше всего заявок подано на позиции "литературная критика", "произведение драматургии" и "дебют" - по три книги.

Имена победителей станут известны в День белорусской письменности, который пройдет 2 сентября в Иваново Брестской области. Обладателям Национальной литературной премии будут вручены денежные вознаграждения в размере 100 БВ, а в номинации "Лучший дебют" - 50 БВ (1БВ - Br24,5). До нынешнего года премии соответственно составляли 30 БВ и 15 БВ. Изменения произошли в связи с вступлением в действие постановления Совета Министров от 20 июня 2018 года №468, которое утвердило положение о конкурсе.

Как отметила Елена Павлова, в положение о порядке проведения республиканского конкурса также внесены изменения в сроки его организации. Так, начиная с 2019 года подавать заявки авторы смогут до 1 апреля (ранее до 1 июля), а итоги будут объявляться не позднее 6 августа. Награждение победителей по установившейся традиции будет происходить в торжественной обстановке во время празднования Дня белорусской письменности.

Организаторами конкурса выступают министерства информации, культуры, образования и Союз писателей Беларуси.-0-