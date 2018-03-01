На организацию Дней культуры Беларуси за рубежом объявлен конкурс

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство культуры объявило конкурс на организацию Дней культуры Беларуси за рубежом и Дней культуры зарубежных стран в Беларуси в 2018 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отраслевом ведомстве.

Заявки на конкурс принимаются до 26 марта. Принять участие в конкурсе могут исполнители с опытом работы не менее пяти лет в организации и проведении Дней культуры Беларуси за рубежом и Дней культуры зарубежных стран в Беларуси, иных культурных мероприятий международного уровня. К штату исполнителя также предъявляют требования: опыт в организации и проведении культурных мероприятий республиканского и международного уровня, включая организацию участия творческой группы мероприятий, опыт в проведении переговоров с участниками мероприятий, в формировании программы пребывания творческой делегации в Беларуси и за рубежом, в составлении сметы расходов на организацию и проведение мероприятий.

Конкурсное предложение должно включать документы, которые подтверждают право на выполнение работ и оказание услуг, наличие квалифицированного персонала и его опыта работы в соответствующей области деятельности, техническую оснащенность, финансовые и другие возможности, необходимые для выполнения договора на протяжении всего периода его действия. Также участник обязан приложить заявление об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), просроченной задолженности по бюджетным займам и бюджетным ссудам, задолженности по платежам в бюджет в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ранее заключенных договоров в соответствии с законодательством страны, резидентом которой он является, на первое число месяца, предшествующего дню подачи предложения.

Подробности участия в конкурсе на организацию Дней культуры Беларуси за рубежом и Дней культуры зарубежных стран в Беларуси размещены на официальном сайте Министерства культуры.-0-