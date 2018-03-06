На организацию и проведение "Лістапада-2018" объявлен конкурс

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На организацию и проведение XXV Минского международного кинофестиваля "Лістапад" объявлен конкурс, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве культуры Беларуси.

Стать участниками могут исполнители, имеющие опыт работы не менее пяти лет в организации и проведении кинематографических мероприятий международного уровня, квалифицированный персонал для проведения такого культурного форума. Заявки можно подать до 4 апреля.

Помимо документов, свидетельствующих о квалификации и праве осуществлять подобную деятельность, потенциальные исполнители должны предоставить информацию, подтверждающую опыт в проведении таких мероприятий, краткое описание концепции программы кинофестиваля, предполагаемый состав дирекции фестиваля.

Также необходимо рассчитать суммы на оплату организации церемоний открытия и закрытия фестиваля, конкурсных и внеконкурсных показов, пресс-конференций, круглых столов, на приглашение гостей фестиваля, изготовление рекламной продукции. Исполнители должны обеспечить проведение на высоком организационном и художественном уровне церемоний открытия и закрытия кинофестиваля продолжительностью не более часа, показов программы фестиваля не менее чем на восьми площадках, привлечение спонсоров и партнеров.

Подробности участия в конкурсе на организацию и проведение XXV Минского международного кинофестиваля "Лістапад" размещены на официальном сайте Министерства культуры.-0-