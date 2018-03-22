На организацию праздника "Купалье" объявлен конкурс

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На организацию и проведение праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей") объявлен конкурс, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве культуры Беларуси.

Стать участниками конкурса могут исполнители, имеющие опыт работы по организации и проведению культурных мероприятий международного уровня не менее 6 лет, наличие в штате квалифицированного персонала сотрудников, имеющих опыт в организации и проведении культурных мероприятий международного уровня (не менее 6 лет). Для подтверждения соответствия квалификационным требованиям участник должен представить документы, которые удостоверяют его право осуществлять эту деятельность, информацию о наличии опыта работы и квалифицированном персонале, краткое описание художественной концепции мероприятия, предполагаемый состав режиссерско-постановочной группы, а также участников мероприятия, наличие собственных и (или) привлеченных кадровых и материально-технических возможностей, необходимых для выполнения договора, и другие документы.

Победителю конкурса необходимо организовать и провести на высоком художественном и организационном уровне гала-концерт, организовать работу режиссерско-постановочной группы, административного персонала, решить вопросы по обеспечению оборудованием.

Срок подачи предложений - до 20 апреля. С подробностями участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте Министерства культуры Беларуси.-0-