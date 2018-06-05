На празднике "Купалье" в Александрии организуют выставку агроэкотуризма

5 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Выставку агроэкотуризма Беларуси "Адпачывайце ў вёсцы!" организуют на празднике "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), который продет 7-8 июля на берегу Днепра в агрогородке Александрия Шкловского района, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Могилевского облисполкома Андрей Кунцевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Выставка развернется на площадке "Молодежная", где сельские усадьбы и их партнеры презентуют свои турпродукты. Гостей будут встречать ухой и домашними вкусностями. Здесь также можно будет приобрести сувениры и ремесленные изделия, поучаствовать в мастер-классах: по парению в бане, массажу, йоге, организации чайной церемонии, мыловарению и т.д. В павильоне Могилевского областного управления Белагропромбанка (банк реализует проект в поддержку и развитие агроэкотуризма) можно будет узнать все о белорусских усадьбах и сельском отдыхе в стране, получить печатную продукцию, а также посмотреть видеоролики и фильмы об отдыхе в деревне с национальным колоритом.

Агроэкоусадьба "Макси-релакс" из Минской области организует островок активного образа жизни и здоровья. Опытные тренеры по ЗОЖ проведут мастер-классы и тренинги, в том числе по вегетарианской кулинарии. Также здесь презентуют специальную программу "Счастье быть женщиной", рядом будет работать спортивный веревочный экстрим-городок для детворы.

Могилевская область на выставке будет представлена туристическим кластером "Край животворных криниц". Это более 10 сельских усадеб и их партнеры, объединившиеся для организации более эффективной экономической работы с акцентом на традиционном и креативном турпродукте, для продвижения и развития внутреннего туризма. К примеру, агроусадьба "Лазеньки" (Могилевский район) совместно с партнерами развернет банный дворик, где будут работать мобильные бани, продаваться ремесленниками сопутствующая продукция, проводиться тематические мастер-классы, акции и конкурсы. Агроусадьба "Елки-Палки" (Быховский район), которая делает акцент на домашней кухне, будет потчевать гостей ухой, домашними пирогами, фирменными наливками и другими вкусностями.

В формате работы площадки пройдут также областной этап республиканского проекта "Властелин села", фестиваль красок, презентация Могилева как молодежной столицы Беларуси.

За музыкальную программу и хорошее настроение на площадке будет отвечать команда международного музыкально-спортивного праздника "Большая бард-рыбалка". Гостей ждут выступления музыкантов и бардов из Беларуси, России, Польши и Украины. Главным музыкальным событием работы площадки станет концерт "Малая родина - Большая земля" с участием российской певицы, автора песен, театроведа Лидии Чебоксаровой (Москва) и одного из известных бардов Владимира Васильева (Украина), а также Ивана Ялынского (Москва), Антония Мурацкого (Польша), Ольги Залесской (Минск), могилевских музыкальных групп "Водар кавы", "Барон Мюнхгаузен".

Организаторами работы площадки выступают общественный совет по развитию агроэкотуризма Могилевской области при управлении спорта и туризма облисполкома, туристический кластер "Край животворных криниц", обком БРСМ, при поддержке Могилевского областного управления Белагропромбанка и ОО "Отдых в деревне".-0-