На премьере фильма "Мой сябар жырафа" в Минске юных зрителей ждут подарки

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычная премьера сказочной истории для всей семьи "Мой сябар жырафа" производства Нидерландов состоится в Минске 30 августа. Как сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы, на показе в кинотеатре "Москва" в 19:00 все юные зрители получат подарки - тематические раскраски под названием "Мой сябар жырафа ў Беларусі".

"Мой сябар жырафа" - это волшебная история о крепкой дружбе обычного мальчика и говорящего жирафа по имени Раф. Главный герой фильма, Дикече Дап, - будущий первоклассник, и с Рафом они не разлей вода: вместе выросли и вместе хотят пойти в школу. Но вот незадача: взрослые считают, что жирафу школа не нужна, и в первый класс Дикече пойдет один. Как друзья справятся с этим вызовом, сможет ли Раф пойти в школу вместе с озорником Дикече и как проверяется настоящая крепкая дружба, можно узнать из нового фильма, снятого по мотивам произведения нидерландской сказочницы Анни Шмидт. Картина особенно понравится зрителям, которые так же, как и его главный герой, собираются в первый класс.

"Мы подходим к каждому фильму индивидуально, стремимся максимально точно передать зрителю его настроение."Мой сябар жырафа" - это очень добрая, поучительная история о дружбе для всей семьи, лучший фильм для показа 1 сентября. В раскрасках дети смогут сохранить яркие воспоминания о фильме, его находчивых героях, о беззаботных летних днях. Думаю, начало учебного года с веселой историей на белорусском языке станет для детей и их родителей одним из самых теплых семейных воспоминаний", - отметил руководитель проекта "Беларускія ўікэнды" Андрей Ким.

По инициативе velcom впервые в истории проекта "Беларускія ўікэнды" прокат ленты стартовал в Витебске. Специальным гостем показа стал участник озвучки картины белорусский актер театра и кино Сергей Жбанков. "Фильм "Мой сябар жырафа" - это история о ярком самоотверженном детстве, в которой каждый найдет свой повод для ностальгии. Мне очень приятно впервые представлять свою работу именно в Витебске - городе, где я вырос", - сказал актер.

В кинотеатрах столицы фильм будет показан с 30 августа по 12 сентября включительно.

В проекте "Беларускія ўікэнды", реализуемого компанией "Кінаконг" при поддержке velcom, известные представители театра и кино участвуют в переводе и озвучке на белорусский язык разноплановых зарубежных фильмов, которые затем демонстрируются в широком прокате. Среди них "Хроники Нарнии: лев, колдунья и платяной шкаф", "Маленький принц", "Форест Гамп", "Шторм", "Жена смотрителя зоопарка", "Книга Илая", "Тайна Келлс", "Невероятная жизнь Уолтера Митти", "Рыбка Поньо на утесе" и "Ветер крепчает". Теперь коллекцию пополнит и новый фильм из Нидерландов "Мой друг жираф". Это третья по счету лента, которую, как и "Маленький принц" и "Шторм", покажут не только в Минске, но и в других крупных городах страны.-0-