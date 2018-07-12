12 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. На проекты "Славянского базара в Витебске" реализовано 85% билетов. Об этом сообщил сегодня директор фестиваля Александр Сидоренко на пресс-конференции, посвященной открытию XXVII форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодняшний день у нас реализовано 85% билетов от плана. Идем по уровню прошлого года. Но уже видно, что все запланированные проекты окупаются", - подчеркнул Александр Сидоренко.

По его словам, пик продажи обычно приходится на неделю до форума и непосредственно фестивальную неделю, хотя начинается реализация в феврале. К настоящему времени уже полностью раскуплены билеты на юбилейный вечер Александра Морозова, "Шансон ТВ - все звезды", гала-открытие фестиваля. Пользуются популярностью у зрителей "Театральные встречи", проекты в концертном зале "Витебск", областной филармонии и на других площадках.

Александр Сидоренко также обратил внимание на то, что "Славянский базар в Витебске" меняется не только в плане появления новых программ и проектов, но и в плане финансирования. "Мы с каждым годом стараемся зарабатывать все больше средств сами, поэтому количество партнеров и спонсоров постоянно растет. За пять лет их число выросло с 14 до 29. Кроме того, за счет формирования востребованной зрителем программы в прошлом году, по сути, мы обошлись без бюджетных государственных средств за исключением финансовой поддержки со стороны Союзного государства. Все остальное заработали сами", - добавил руководитель форума.

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 17 и 18 июля.-0-