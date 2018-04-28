На YouTube опубликовали трейлер документального фильма о Уитни Хьюстон

Первый трейлер документальной киноленты об известной певице Уитни Хьюстон появился в интернете. Режиссером фильма выступил Кевин Макдональд. Он известен как режиссер документального фильма о Бобе Марли.
Работа над кинолентой началась еще в 2016 году. Впервые фильм показали на фестивале Tribeca, но в широком доступе он все еще не появился.
Картина включает в себя архивные записи, уникальные кадры, которые раньше практически никто не видел. Также специально для фильма знакомые и близкие певицы дали интервью.
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