На YouTube опубликовали трейлер документального фильма о Уитни Хьюстон

Первый трейлер документальной киноленты об известной певице Уитни Хьюстон появился в интернете. Режиссером фильма выступил Кевин Макдональд. Он известен как режиссер документального фильма о Бобе Марли.

Работа над кинолентой началась еще в 2016 году. Впервые фильм показали на фестивале Tribeca, но в широком доступе он все еще не появился.

Картина включает в себя архивные записи, уникальные кадры, которые раньше практически никто не видел. Также специально для фильма знакомые и близкие певицы дали интервью.