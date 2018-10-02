Началась продажа билетов на детское "Евровидение-2018"

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продажа билетов на Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018", который принимает Минск, началась 2 октября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Белтелерадиокомпании.

Билеты будут реализовываться как на сам финал конкурса 25 ноября, так и на генеральную репетицию 24 ноября. Их можно приобрести онлайн на сайтах bycard.by, afisha.tut.by, afisha.relax.by, с помощью мобильных приложений под Android и iOS на play.google.com и itunes.apple.com, а также на официальном сайте Белтелерадиокомпании www.tvr.by Более 100 касс по всей стране будут реализовывать билеты в салонах связи Life и "Алло", магазинах "Электросила" и туристических компаниях "Би-тур", "Тур-Ателье", "Топ-тур", "Турбери".

Генеральная репетиция пройдет в формате гала-концерта, аналогичном главному шоу. Именно во время этой репетиции жюри оценивает конкурсантов, а полученные результаты будут объявлены в прямом эфире во время финала. Стоимость билетов на генеральную репетицию конкурса от Br6 до Br9, а на сам конкурс - от Br9 до Br12.

Шоу детского "Евровидения-2018" состоится в спортивно-развлекательном комплексе "Минск-Арена". Музыкальный форум в этом году соберет рекордное количество участников - 20 стран.

Организатором и координатором всех мероприятий детского "Евровидения-2018" выступает Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь как единственный в стране член Европейского вещательного союза.-0-