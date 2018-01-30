Награды победителям конкурса "Искусство книги" будут вручены на Минской книжной выставке

На выставке. Фото из архива

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Награды победителям конкурса "Искусство книги" будут вручены во время XXV Минской международной книжной выставки-ярмарки, которая пройдет 28 февраля - 4 марта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве информации Беларуси.

На награды национального конкурса "Искусство книги" претендовало 148 изданий от 34 организаций. По итогам рейтингового голосования художественно-экспертной комиссии на рассмотрение авторитетного жюри, в состав которого вошли известные деятели культуры и искусства, представители творческих союзов, были отобраны 62 издания.

Победители определены в 16 номинациях. Главный приз - Гран-при, номинация "Триумф". Победителю будут вручен диплом имени Ф.Скорины и памятный знак-символ "Большой золотой фолиант".

Специального диплома и памятного знака-символа "Малый золотой фолиант" удостоены победители в тематических номинациях: "ЛИТ-формат" (издания литературно-художественного направления); "Учебник нового века" (издания учебного направления); "Фотовзгляд" (фотоальбомы, фотокниги); "Вместе с книгой мы растем" (книги для детей и юношества); "Золотые скрижали" (справочные и энциклопедические издания); "АРТ-книга" (издания по изобразительному искусству, факсимильные, репринтные, библиофильские издания); "Эврика" (научные, научно-популярные издания); "Духовность" (издания духовно-просветительного направления).

Также специальные дипломы и памятные знаки-символы "Малый золотой фолиант" будут вручены победителям спецноминаций: "За вклад в сохранение духовного наследия"; "Паслядоўнікі Скарыны"; "Содружество" (совместные издательские проекты); "В зеркале времени" (книги, изданные по заказу).

Будет назван победитель персональной номинации "Мастерство" (лучшему иллюстратору книги, лучшему дизайнеру книги, лучшему фотохудожнику с вручением специального диплома и памятного знака-символа "Малый золотой фолиант").

XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка в административном комплексе по проспекту Победителей, 14.-0-