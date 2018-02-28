Нам только 25: "Хвілінка" приглашает на свой первый концерт юбилейной серии

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известному детскому коллективу "Хвілінка" исполняется 25 лет. Первый сольный концерт "Нам только 25! Мир наполнен чудесами" юбилейной серии состоится 1 марта в 19.00 на сцене Молодежного театра эстрады.

Коллектив "Хвілінка" был создан в 1993 году. Постепенно он стал одним из самых узнаваемых в стране. "Хвілінка" завсегдатай различных городских и праздничных мероприятий, больших тематических концертов и телепроектов. Его выступления отличаются ярким детским вокалом, неординарностью хореографических композиций, театрализованностью номеров, яркостью костюмов, что и создает настоящее шоу. За творческие достижения коллектив был трижды удостоен поощрительной премии специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.

1 марта прозвучат как новые, так и уже полюбившиеся произведения коллектива, отражающие темы детства, добра, дружбы и первой любви. А поддержать юных артистов придут многие известные артисты белорусской эстрады.-0-