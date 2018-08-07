Написанные пальцами картины представлены на выставке в Историческом музее Беларуси

7 августа, Минск /Корр БЕЛТА/. Написанные пальцами картины представляет выставка "Цветоотражение" в Национальном историческом музее Беларуси, сообщили БЕЛТА в музее.

Пишет картины таким нестандартным способом белорусская художница Оксана Шаляпина.

Посетители выставки увидят более 20 живописных абстрактно-реалистичных работ, выполненных в стиле экспрессионизма. Художница профессионально занимается дизайном интерьера, и сначала создавала картины конкретно для своих интерьеров. Со временем это стало отдельным направлением ее творчества.

Картины Оксаны Шаляпиной - запоминающиеся и эмоциональные, яркие и насыщенные. По мнению художницы, цвет наполняет нашу жизнь, не только меняет настроение, но и помогает познать себя. Он стимулирует чувства, расслабляет тело, пробуждает воспоминания, заставляет влюбляться. "Цвета жизни - разные. И каждый человек выбирает свой", - считает Оксана Шаляпина.

Работы художницы находятся в частных коллекциях в Америке, Германии, Казахстане, России, Грузии, Финляндии, Италии. Оксана Шаляпина является членом союза художников "Мастер-Миротворец".

Выставка произведений "Цветоотражение" будет работать до 20 августа.-0-