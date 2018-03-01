Народная артистка России Ирина Купченко отмечает юбилей

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выдающейся актрисе театра и кино, народной артистке РСФСР Ирине Купченко сегодня исполняется 70 лет.

Ирина Петровна Купченко родилась в 1948 году в Вене, где служил ее отец. Будущая актриса появилась на свет ночью 29 февраля, однако ее мама настояла на том, чтобы в документах у дочери значилась "нормальная" дата рождения - 1 марта.

Обычное детство дочери военного проходило в переездах из гарнизона в гарнизон, пока семья окончательно не обосновалась в Киеве, который сама актриса называет городом детства. Девочкой Ирина Купченко мечтала о балете, занималась танцами в различных кружках. Однако родители хотели, чтобы дочь в будущем посвятила себя "серьезному" занятию.

Окончив школу, Ирина пошла по стопам матери - учительницы английского языка. В 1965 году она подала документы в Киевский университет на романо-германское отделение лингвистического факультета, где проучилась всего год. Перемены в жизни будущей актрисы были вызваны трагическими событиями: она потеряла самого близкого человека - отца, а затем и бабушку с дедушкой. Мать переехала к родственникам в Москву. Вскоре ее примеру последовала и Ирина.

Оказавшись в столице, Ирина Купченко решила осуществить свою давнюю мечту и стать артисткой. Она сразу же поступила в Театральное училище имени Щукина, и первые роли не заставили себя долго ждать.

В 1969 году состоялся дебют молодой талантливой актрисы в кино. Ирину Купченко заметил режиссер Андрон Кончаловский: девушке посчастливилось ошибиться дверью, когда она пришла на "Мосфильм" сниматься в массовке. По воле случая она очутилась на пробах к фильму "Дворянское гнездо", в котором впоследствии блестяще сыграла Лизу Калитину. Через два года Кончаловский вновь вспомнил об Ирине Купченко, когда ему понадобилась актриса на роль Сони Серебряковой в экранизации "Дяди Вани" Чехова.

Артистка всегда с благодарностью вспоминала о Кончаловском, называя его главным режиссером в своей жизни, ведь именно он привел ее в кинематограф и подарил не одну яркую роль в своих картинах.

Ирина Купченко запомнилась зрителю десятками удивительных женских образов, которые ей удалось воплотить на экране. Героини Ирины Купченко всегда притягивают невероятной полнотой и богатством внутренней жизни, поразительным умением одухотворять каждое отпущенное им мгновение. Уникальный талант актрисы проявился в фильмах "Романс о влюбленных", "Чужие письма", "Странная женщина", "Отпуск в сентябре" и многих других. Актриса была удостоена приза Международного кинофестиваля в Монреале (1987) за лучшую женскую роль в фильме "Одинокая женщина желает познакомиться".

Ирина Купченко снималась в картинах различных жанров: начиная с историко-биографической драмы ("Звезда пленительного счастья") и заканчивая философской сказкой ("Обыкновенное чудо"). Ей превосходно удавались актерские дуэты с такими выдающимися артистами, как Олег Янковский, Андрей Михалков, Александр Збруев, Олег Даль, Алексей Баталов.

Зрителям запомнились роли Купченко в фильмах "Старые клячи", "Подмосковная элегия", "Приходи на меня посмотреть", "Училка", а также сериалах "Любовь императора", "Благословите женщину", "Московская сага".

Многолетняя театральная карьера актрисы сложилась не менее успешно. После окончания училища она была принята в труппу Академического театра имени Евгения Вахтангова. Первый выход на сцену легендарного театра состоялся в спектакле "Антоний и Клеопатра", где партнерами Ирины были великие артисты Юлия Борисова и Михаил Ульянов. Позже были спектакли "Сирано де Бержерак", "Ричард III", "Анна Каренина", "Каменный гость" и многие другие.

Вот уже более сорока лет Ирина Купченко замужем за Василием Лановым, также актером театра Вахтангова, народным артистом СССР. Супруги воспитали двух сыновей, названных Александром и Сергеем в честь русских поэтов - Пушкина и Есенина. В 2013 году младшего сына Ирины Купченко - Сергея Ланового - не стало. Пережив семейную трагедию, актриса нашла в себе силы вернуться к работе. В настоящее время она продолжает сниматься в кино.-0-