Народная артистка России Лия Ахеджакова празднует юбилей

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народной артистке Российской Федерации, талантливой актрисе театра и кино Лии Ахеджаковой сегодня исполняется 80 лет.

Родилась Лия Меджидовна Ахеджакова 9 июля 1938 года в Днепропетровске. Будущая актриса воспитывалась в театральной семье, поэтому ей с детства были хорошо знакомы все прелести и трудности актерской жизни. Меджид Салехович Ахеджаков, удочеривший Лию после женитьбы на ее матери, был основателем и главным режиссером Русского государственного драматического театра имени А.С. Пушкина Республики Адыгея в Майкопе. Впоследствии за свою многолетнюю театральную деятельность Меджид Салехович был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР и народного артиста Республики Адыгея. Мать актрисы - заслуженная артистка РСФСР Юлия Александровна Ахеджакова - работала актрисой в драматическом театре Майкопа.

Лия Ахеджакова с раннего возраста увлекалась театром и мечтала посвятить ему всю свою жизнь. Однако родители настаивали на более надежной и серьезной профессии. Поэтому Лия, окончив школу с золотой медалью, поступила в Московский институт цветных металлов и золота, где проучилась полтора года. Там она с интересом участвовала в художественной самодеятельности, а затем решила бросить учебу и уехать обратно в Майкоп. Второе покорение Москвы произошло чуть позже, когда Ахеджакова стала студенткой адыгейской группы ГИТИСа, который и окончила в 1962 году.

Одновременно с учебой она стала играть в Московском театре юного зрителя. Лия Ахеджакова начинала как актриса травести. Среди ее лучших ролей тюзовского периода - Тараска Бобунов в спектакле "Будьте готовы, Ваше высочество!", ослик Иа-Иа в "Винни-Пухе и его друзьях", Женька в спектакле "Мой брат играет на кларнете", Пеппи в "Пеппи Длинныйчулок".

С 1973 года Ахеджакова начала сниматься в кино у многих видных режиссеров. Ее первая значительная роль в картине "Ищу человека" была отмечена наградами международных кинофестивалей в Варне и Локарно. Игра Лии Ахеджаковой даже в эпизодах всегда привлекала внимание зрителей. Достаточно назвать роли в картине Алексея Германа "Двадцать дней без войны" и мелодраме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". А всенародная любовь пришла к актрисе после съемок в фильмах режиссера Эльдара Рязанова, которому удалось раскрыть дарование Ахеджаковой. Уже первая роль Тани в телефильме "Ирония судьбы, или С легким паром!" была замечена критикой и зрителями. Потом была секретарша Верочка в "Служебном романе", где Ахеджакова показала, что любая женщина может быть красавицей. Затем она снялась в фильмах "О бедном гусаре замолвите слово", "Гараж", "Небеса обетованные", "Старые клячи".

Сама Лия Ахеджакова считает себя прежде всего театральной актрисой. Она круто изменила свою судьбу, когда с 1977 года начала играть в театре "Современник". Одна из ее первых больших работ в этом театре - спектакль "Квартира Коломбины" в постановке Романа Виктюка, где режиссер поручил актрисе сразу четыре главные роли.

На сцене этого театра Ахеджакова создала множество разноплановых образов. Стремление полнее реализовать свою индивидуальность привело ее в середине 1990-х годов в частную антрепризу, где ее ждал особый успех в спектакле по пьесе Николая Коляды "Персидская сирень".

Несмотря на возраст, Лия Ахеджакова продолжает выступать на сцене и сниматься в кино. В 2018 году на экраны вышла нашумевшая картина Кирилла Серебренникова "Лето", в которой Лия Ахеджакова как всегда блестяще исполнила яркую эпизодическую роль. Актриса и раньше сотрудничала с одним из самых экстравагантных режиссеров современного российского кино. Она снялась в фильме Серебренникова "Изображая жертву", причем в 2007 году ее игра была отмечена премией "Ника" в номинации "Лучшая женская роль второго плана".

Лия Меджидовна - лауреат Государственной премии СССР и РСФСР, трижды лауреат Национальной кинематографической премии "Ника", "Лучшая актриса 1991 года" по опросу журнала "Советский экран". В 1999 году она была награждена Орденом Почета, а в 2006 году - орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Лия Ахеджакова была замужем за актером Малого театра Валерием Носиком, позже - за художником Борисом Кочейшвили. Летом 2001 года она вступила в брак с московским фотографом Владимиром Персияниновым. Сегодня она живет вместе с мужем в Москве, где работает и ведет активную общественную деятельность.-0-