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Народная артистка СССР и Азербайджана Тамара Синявская отмечает юбилей

Культура 06.07.2018 | 07:17
Тамара Синявская
Тамара Синявская

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народной артистке СССР и Азербайджана, лауреату международных конкурсов и фестивалей, прославленной певице Тамаре Синявской сегодня исполняется 75 лет.

Родилась Тамара Синявская в Москве 6 июля 1943 года. Природа одарила ее необыкновенным по объему и красоте голосом. Будущую оперную звезду в послевоенном московском детстве соседи просили петь потише (так как она пела во дворах домов), а также советовали ее матери отвести ее в Дом пионеров. Та прислушалась к советам. Только сначала записала дочь не в хор, а в танцевальную группу знаменитого детского ансамбля песни и пляски под руководством Владимира Сергеевича Локтева. Первые три года Тамара занималась танцами, и только потом руководитель ансамбля, заметив ее вокальные способности, перевел ее в хор. Локтев и стал первым учителем начинающей певицы.

В те времена ни один правительственный концерт не проходил без участия этого детского коллектива. Ансамбль Локтева стал превосходной музыкально-сценической школой. Тамара Синявская научилась не бояться публики, по-настоящему поняла, что значит чувство сцены, и даже съездила в свою первую зарубежную поездку в Чехословакию.

Окончив десять классов, она по совету Локтева поступила в музыкальное училище при Московской консерватории и закончила его по классу пения. В 1963 году Синявская была принята в стажерскую труппу Большого театра против всех правил: в очень юном возрасте (в 20 лет) и без консерваторского образования. Дебютной ролью была небольшая партия пажа в опере Верди "Риголетто". Уже первые выступления певицы в спектаклях Большого театра привлекли к ней пристальное внимание любителей музыки, критиков и коллег. Всем было ясно, что на оперной сцене появился новый огромный, самобытный талант.

С 1968 года певица начала успешно выступать на конкурсах вокалистов. В то время Синявская получила золотые медали в столице Болгарии Софии и в бельгийском городе Вержье. А еще через год она заняла первое место на Международном конкурсе имени Чайковского. Это выступление совпало с выпускными экзаменами в ГИТИСе, в который она поступила в 1968 году сразу на 3-й курс и где училась на факультете актеров музыкальной комедии в классе Доры Борисовны Белявской.

Летом 1974 года, когда труппа Большого театра находилась на гастролях в Милане, Синявская была срочно введена в оперу Чайковского "Евгений Онегин" на роль Ольги. После этого Тамара стала солисткой оперы Большого театра. На его сцене Синявская пела самые разные партии как в классических, так и в современных операх. Русский женский характер Синявской довелось воплотить во многих спектаклях Большого театра. Галерея созданных ею образов в операх русских композиторов богата и разнообразна. Но самая любимая героиня - Любаша в опере Римского-Корсакова "Царская невеста".

Следующий этап творческой биографии Тамары Синявской связан с зарубежной классикой. В 1973-1974 годах она стажировалась в знаменитом миланском театре "Ла Скала". В 1978 году певица впервые вышла на сцену Большого театра в роли главной героини оперы Бизе "Кармен".

Синявская исполнила на сцене Большого театра практически все крупные партии для меццо-сопрано. Помимо уже упомянутых, в ее репертуар вошли: Флора в "Травиате" Верди, Наташа, Графиня в "Октябре" Мурадели, Полина в "Пиковой даме" Чайковского, Княгиня в "Русалке" Даргомыжского и многие другие.

Тамара Ильинична много выступала за рубежом, в том числе в спектаклях оперных театров Франции, Испании, Италии, Бельгии, США, Австралии и других стран мира. Гастролировала с концертами в Японии, Китае, Республике Корея.

Более 35 лет Тамара Синявская выступала в жанре вокального дуэта с мужем, народным артистом СССР Муслимом Магомаевым. Судьба сводила их не раз, но решающей стала встреча в 1972 году на декаде русского искусства в Баку, а в 1974 году они поженились. С тех пор и в жизни, и на концертной сцене они были вместе. Дом Синявской и Магомаева невозможно было представить без огромного собрания пластинок, книг, рояля, музыкального компьютера и картин.

Тамара Ильинична очень трудно переживала смерть супруга Муслима Магомаева, он ушел из жизни 25 октября 2008 года. У них был замечательный семейный дуэт, в котором голос каждого звучал так же ярко и неповторимо, как и на сцене.

Тамара Синявская, уйдя со сцены, не отказалась от искусства. В 2010 году она основала Фонд имени Муслима Магомаева в память великого певца и композитора, любимого мужа. Основными целями его деятельности являются музыкальное просветительство, поиск и поддержка талантливых вокалистов, живущих на территории России. Один из самых важных проектов фонда - организация и проведение Международного конкурса вокалистов имени М.Магомаева. В октябре 2018 года состоится уже V Международный конкурс. За создание фонда в 2013 году певица получила премию Правительства Российской Федерации в области культуры. В рамках деятельности фонда Тамара Синявская проводит мастер-классы для молодых певцов и артистов музыкальных театров. Последние мастер-классы проводились в апреле 2018 года.

11 октября 2016 года Тамара Синявская получила звание заслуженного деятеля музыкального искусства за особые личные заслуги в изучении, сохранении, развитии и популяризации российской художественной культуры и искусства.

В настоящее время Тамара Ильинична преподает в ГИТИСе, где занимает должность заведующей кафедры вокального искусства.-0-

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