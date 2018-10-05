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Народная артистка СССР Инна Чурикова отмечает юбилей

Культура 05.10.2018 | 07:01
Фото из архива
Фото из архива

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народная артистка СССР, актриса театра и кино Инна Михайловна Чурикова сегодня отмечает 75-летие.

Зрители полюбили ее за роли в картинах "Морозко", "В огне брода нет", "Начало", "Тот самый Мюнхгаузен", "Военно-полевой роман", "Ребро Адама", "Идиот" и многие другие.

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Александр Лукашенко отметил, что многочисленные поклонники в Беларуси ценят мастерство Инны Чуриковой и ее неизменную преданность искусству и своей профессии.

Инна Михайловна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Белебее Башкирской АССР (ныне - Башкортостан). Ее родители не имели никакого профессионального отношения к искусству. Однако мать, профессор-биохимик, очень любила театр и не сомневалась, что ее дочь станет актрисой.

Родители Чуриковой разошлись, когда она была еще ребенком. Вместе с мамой Инна переехала в Москву, там и полюбила театр. В школьные годы она занималась в студии при Московском драматическом театре имени Станиславского, которой руководили режиссеры Александр Аронов и Лев Елагин.

В кино актриса дебютировала в 1960 году в фильме "Тучи над Борском". После школы Чурикова поступила в Высшее театральное училище имени М.С.Щепкина и окончила его с красным дипломом в 1965 году. В студенческие годы сыграла знаменитую роль Марфушеньки в сказке "Морозко", после которой на актрису обрушился настоящий успех.

В 1965-1968 годах Чурикова работала актрисой в Московском театре юного зрителя, где играла в основном эпизодические роли.

По-настоящему талант молодой актрисы смог раскрыть режиссер, будущий муж актрисы Глеб Панфилов. Он снял Чурикову в своем фильме "В огне брода нет", хотя все советовали взять на главную роль артистку более традиционной внешности. Однако Панфилов твердо решил, что красивее Чуриковой для него уже никого не будет. "Это человек со множеством лиц, это необычайно щедрая природа Инны, Инночки Чуриковой, которая делает ее неузнаваемо непохожей", - говорит Глеб Панфилов.

В 1970 году на экраны вышел фильм "Начало", после которого видеть Инну Чурикову в своих фильмах хотели практически все режиссеры Советского Союза. В 1975 году актрису пригласили работать в Московский государственный театр "Ленком", она приняла предложение и сыграла десяток главных ролей на его сцене.

В этот период начинается и расцвет ее деятельности в кино. На экраны выходят фильмы: "Прошу слова", "Тот самый Мюнхгаузен", "Тема", "Военно-полевой роман", "Курьер", "Ребро Адама" и многие другие.

C 2007 по 2009 год Инна Чурикова была президентом Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало", который ежегодно проводится в городе Иваново (Россия).

Чурикова является членом Российской академии кинематографических искусств "Ника" и академиком Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Сейчас в кино снимается нечасто, среди последних работ: "Без границ", "Страна Оз", "Самый лучший день", "Память осени", "На веки вечные".

Трудно найти актрису, отмеченную таким большим количеством профессиональных наград. В 1977 году она получила звание заслуженной артистки РСФСР, а уже в 1985 стала народной артисткой РСФСР и в 1991 году - народной артисткой СССР. В 1984 году за фильм "Военно-полевой роман" в категории "Лучшая женская роль" она получила "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля. Среди наград также: два "Золотых орла", четыре премии "Ника", премия "Звезда Театрала", премия "Тэффи", зрительская премия "ЖЖивой театр". Чурикова дважды получала приз кинофестиваля "Кинотавр" за "Лучшую женскую роль".-0-

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