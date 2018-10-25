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Народной артистке РСФСР Тамаре Семиной сегодня исполняется 80 лет

Культура 25.10.2018 | 08:12
Скриншот из видео 1tv.ru
Скриншот из видео 1tv.ru

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народной артистке РСФСР, талантливой киноактрисе Тамаре Петровне Семиной сегодня исполняется 80 лет.

Родилась Тамара Семина 25 октября 1938 года в Курской области в семье военнослужащего. В детство Тамары трагически ворвалась война - на фронте погиб отец. В 1942 году ее мать, Тамара Васильевна, была эвакуирована с двумя маленькими детьми, позже приехала к своим родителям в Брянск, где Тамара пошла в школу.

В 1946 году произошла встреча Тамары Васильевны с Петром Васильевичем Семиным, который усыновил детей и стал для них любящим отцом и настоящим другом. В знак благодарности Тамара носит его фамилию.

Вскоре Тамара Васильевна и Петр Васильевич с детьми переехали в Калугу. Тамара училась здесь в школе до 8-го класса, затем встал вопрос об устройстве на работу. Девушке очень хотелось учиться, чтобы поступить в вуз, и она решила пойти в школу рабочей молодежи, поступила в Калужский пединститут, но потом забрала документы и уехала в Москву, приняв твердое решение стать актрисой. В Москве с Тамарой произошла почти мистическая история - троллейбус привез ее, совершенно не знавшую чужого города, прямо ко ВГИКу. На вступительные экзамены документы уже не принимали, но декан актерского факультета упросил комиссию сделать для Семиной исключение. Туры Тамара прошла успешно и в 1956 году стала студенткой мастерской О.И.Пыжовой.

Знакомство с кино произошло быстро - уже на первом курсе Тамара Семина снималась в дипломных картинах молодых режиссеров и операторов. Она сыграла в замечательной эксцентрической комедии "Человек за бортом", в фильмах "Два Федора", "Все начинается с дороги", "Воскресение".

За роль в "Воскресении" читатели журнала "Советский экран" признали Семину лучшей актрисой 1961 года, она стала всеобщей любимицей как у советских зрителей, так и за рубежом. Фильм с успехом был показан в разных странах мира, а в 1962 году на XV Международном кинофестивале в Локарно Тамаре Петровне как лучшей актрисе был присужден приз ФИПРЕССИ. Она была признана лучшей актрисой и на кинофестивале в Мар-дель-Плато в Аргентине. Но самой драгоценной наградой стал похвальный отзыв, прозвучавший из уст великой итальянской актрисы Джульетты Мазины.

Тамара Петровна много снималась во второй половине 1960-х - первой половине 1970-х годов в фильмах самых разных жанров, в каждой роли отшлифовывая свой универсальный талант. Среди ее героинь были и современницы, и женщины из других эпох: Анастасия Батманова в "Крепостной актрисе", Саша в фильме "Человек, которого я люблю", Анна в "Чистых прудах", Анфиса в сериале "Вечный зов". После ряда драматических ролей Семина в одном из интервью конца 1970-х годов призналась, что ждет съемок в комедии. Ожидать достойной роли однако пришлось несколько лет, пока актрису не пригласили сниматься в фильме "Одиноким предоставляется общежитие" (1983, реж. Самсон Самсонов). Комедийно-гротесковая роль воспитательницы женского общежития Ларисы Евгеньевны стала для Тамары одной из самых любимых и дорогих.

Всеобщая зрительская любовь в очередной раз накрыла Тамару Семину после выхода телесериала "Участок". В этом популярном фильме она сыграла Зою Павловну Синицину. Как-то в интервью Семиной задали вопрос: "Почему любовь зрителей к вам не тускнеет с годами, хотя звездой вас никто не называл?" Семина ответила: "Мы были любимыми артистами. В письмах, которые ко мне летели со всех концов страны, люди писали, что у них есть альбомы для артистов, а моя фотография - в семейном альбоме. Одна старушка на рынке сказала: "О, это наша очень высокая артистка". Не великая. Не знаменитая, нет - высокая. И, честно говоря, не ожидала, что мое скромное появление в сериале "Участок" зрители примут так восторженно. Вообще, когда нас видят, с людьми творится что-то невероятное. Мы - кусочек их жизни".

Тамара Семина много играла и на сцене Театра-студии киноактера в таких постановках, как "Русские люди", "Гроза" и других. Обладая чрезвычайно выразительным, красивым низким голосом, прекрасно работала на дублировании иностранных фильмов: наиболее значительны ее роли в дублировании польской актрисы Кристины Янды в картине "Любовники моей мамы", Анни Жирардо в "Руфи", Эдит Пиаф в фильме "Эдит Пиаф" и другие. Работала Семина и на телевидении - в 2014 году вела ток-шоу "Дело ваше" на Первом канале.

Она снялась в фильмах "Безотцовщина", "Емельян Пугачев", "Опасные друзья", "Холостяки", "Дым отечества", "Серая мышь", "Прощай, шпана замоскворецкая", "Еще люблю, еще надеюсь", "Две судьбы", "Трактир на Пятницкой" и многих других. Всего в активе Тамары Семиной свыше 90 ролей.

Замуж Тамара Семина вышла на втором курсе ВГИКа за своего сокурсника Владимира Прокофьева и оставалась ему верна всю жизнь, до конца его дней. Редкое явление в актерской среде. Правда, в отличие от своей жены, Владимир Прокофьев не стал широко известен в кинематографической среде, однако зрителям хорошо знаком его голос. В течение более 30 лет Владимир Прокофьев дублировал фильмы на киностудии имени Горького. После смерти мужа в сентябре 2005 года артистка осталась одна. Детей у пары не было. Больше Тамара Петровна замуж не вышла. Жизнь актрисы скрашивают друзья, среди которых немало тех, кто не имеет никакого отношения к миру театра и кино, и, конечно же, любимая работа.

В последние годы Тамара Семина живет и работает в Москве, снимается в кино и телесериалах.-0-

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