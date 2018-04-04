Народной артистке СССР Элине Быстрицкой исполняется 90 лет

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая сегодня празднует 90-летие.

Элина Авраамовна Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве, в семье военного врача-инфекциониста Авраама Петровича Быстрицкого и больничного повара Эсфири Исааковны Быстрицкой. С детства Элина проявляла задатки незаурядной актрисы: во время маленьких домашних спектаклей девочка удивляла близких своим артистизмом и непосредственностью. Позже, уже в школьные годы, она мечтала стать балериной, однако судьба распорядилась иначе.

Лукашенко: в Беларуси хорошо знают и высоко ценят творчество Быстрицкой "Благодаря гармоничному сочетанию таланта, профессионального мастерства, красоты и обаяния Вы заслужили признание и огромную зрительскую любовь не только в России, но и за ее пределами", - подчеркнул глава государства.

Когда началась Великая Отечественная война, Элина Быстрицкая была подростком. Тем не менее, она стала работать вместе с родителями во фронтовом госпитале: разносила почту по палатам, читала вслух, писала под диктовку и отправляла солдатские письма. Окончив курсы медсестер, девушка стала санитаркой, а со временем - лаборанткой госпиталя.

В 1944 году Элина Быстрицкая поступила в медицинский техникум, который окончила с отличием спустя три года. Родители были довольны тем, что дочь выбрала традиционную для семьи профессию. Однако Элина не пожелала продолжить учебу в мединституте: девушка с удовольствием занималась в художественной самодеятельности и планировала посвятить себя актерской карьере. Поскольку родители были против ее решения, будущая артистка пошла на компромисс и поступила на филфак Нежинского педагогического института. Но уже после первого курса девушка бросила учебу и отправилась в Киев, где в 1951 году стала студенткой Института театрального искусства.

В 1953 году после окончания института Элина Быстрицкая стала работать в Вильнюсском русском театре.

Быстрицкая дебютировала в кино еще будучи студенткой театрального института. В 1950 году на экраны вышла картина Владимира Брауна "В мирные дни", где молодая актриса исполнила небольшую роль военврача Елены Алексеенко.

Настоящую известность артистке принес фильм "Неоконченная повесть", где она также сыграла доктора. Молодой актрисе посчастливилось работать с такими признанными мастерами, как Сергей Бондарчук, Эраст Гарин, Софья Гиацинтова, Евгений Самойлов. Фильм вышел на экраны в 1955 году, после чего Элина Быстрицкая была признана лучшей актрисой года по опросу газеты "Советская культура". В декабре 1955 года Быстрицкую включили в официальную делегацию, отправившуюся на первую Неделю советского фильма в Париж.

Вскоре Быстрицкая узнала о предстоящей экранизации "Тихого Дона" и обратилась к режиссеру Сергею Герасимову с просьбой пройти пробы на роль Аксиньи. Из двух талантливых претенденток - Элины Быстрицкой и Нонны Мордюковой - автор романа Михаил Шолохов выбрал первую.

Порой во время съемок на Дону Быстрицкую и Петра Глебова (исполнителя роли Григория Мелехова) принимали за местных жителей, что их несказанно радовало. Впоследствии за роль Аксиньи Быстрицкая была удостоена званий почетной казачки и полковника казачьих войск. В начале 1960-х годов вместе с Черкасовым, Меркурьевым и Бондарчуком Быстрицкая была приглашена в США в Белый Дом, где их принимала супруга президента Эйзенхауэра.

После "Тихого Дона" Элине Быстрицкой поступило предложение от режиссера Юрия Егорова сыграть Лелю Теплову в фильме "Добровольцы". Эта сложная роль потребовала от актрисы огромного мастерства и таланта, поскольку действие фильма охватывало множество событий на протяжении двух десятилетий. Этим фильмом Элина Быстрицкая доказала, что ей под силу справиться с любой ролью.

В 1958 году актрису пригласили в Малый театр, на сцене которого она воплотила множество ярких женских образов. Дебютной ролью была леди Уиндермиер ("Веер леди Уиндермиер", Оскар Уайльд). Затем были Лидия ("Бешеные деньги", Александр Островский), Юлия Филипповна ("Дачники", Максим Горький), баронесса Штраль ("Маскарад", Михаил Лермонтов), Анна Петровна ("Иванов", Антон Чехов), герцогиня Мальборо ("Стакан воды", Эжен Скриб), Москалева ("Дядюшкин сон", Федор Достоевский) и многие другие.

В 1978 году Элина Быстрицкая стала преподавать актерское мастерство в Российском институте театрального искусства. Позже она обучала будущих артистов в качестве профессора Театрального училища им. М.С. Щепкина.

Долгое время Элина Быстрицкая возглавляла Федерацию художественной гимнастики, относясь к своим обязанностям с полной ответственностью. В 1994 году был создан Благотворительный фонд ее имени в поддержку искусства и науки.

Несмотря на возраст, Элина Быстрицкая продолжает удивлять поклонников своей энергией и жизнелюбием. Она выступает с концертами, исполняя романсы, русские народные песни и песни военных лет. Долгие годы одним из любимых увлечений актрисы, позволяющим поддерживать хорошую форму, остается бильярд.

Элина Быстрицкая - обладательница высших актерских званий и многих наград. Она является народной артисткой Советского Союза, народной артисткой Грузии, а также Азербайджана и Казахстана. Актриса была удостоена орденов "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, ордена Трудового Красного Знамени, двух орденов "Знак Почета". В 2002 году Элина Быстрицкая получила премию "Триумф", а в 2003-м была удостоена премии "Кумир" в номинации "За высокое служение искусству".-0-