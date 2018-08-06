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Народному артисту Беларуси и СССР Игорю Лученку сегодня исполняется 80 лет

Культура 06.08.2018 | 07:35
Игорь Лученок. Фото из архива
Игорь Лученок. Фото из архива

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выдающийся композитор, народный артист Беларуси и СССР, профессор, академик, доктор наук Игорь Лученок сегодня празднует 80-летие.

Белорусский композитор Игорь Михайлович Лученок внес неоценимый вклад в развитие национальной культуры. Его творчество является настоящей эпохой в музыкальном искусстве Беларуси и России, имя композитора хорошо известно во многих странах мира.

Родился Игорь Лученок 6 августа 1938 года в Марьиной Горке Пуховичского района в семье врача. Семья Лученков была необыкновенно музыкальной. Благодаря отцу Игорь Михайлович в раннем возрасте освоил цимбалы, скрипку, баян. В 13 лет способный мальчик стал учеником средней специальной музыкальной школы при Белорусской государственной консерватории. Будущий композитор получил хорошее профессиональное образование: он окончил Белорусскую консерваторию по классам фортепиано и композиции, затем два года обучался в Ленинградской консерватории имени Чайковского, после чего поступил в аспирантуру при Московской консерватории. Его наставниками были такие мэтры, как Анатолий Богатырев, Евгений Тикоцкий, Владимир Оловников, Дмитрий Шостакович, Тихон Хренников.

Творческий путь Игоря Лученка начался в 1960-е годы. Его дипломной работой в консерватории стала кантата "Курган" по одноименной поэме народного поэта Беларуси Янки Купалы. Одновременно была написана и другая кантата "Солдатское сердце" - первое произведение композитора на военную тему. Лученок проявил себя в разных музыкальных жанрах. Он автор струнного квартета, сонаты для гобоя и фортепиано, вариаций на белорусскую тему для фортепиано, романсов и хоров, вокальных циклов, а также музыки к спектаклям и кинофильмам.

Но главное в его творчестве - песня. Именно она принесла композитору первый успех, когда в 1966 году на первом Всесоюзном конкурсе советской песни с балладой "Память сердца" композитор Игорь Лученок, поэт Михаил Ясень и исполнитель Виктор Вуячич стали победителями среди известных тогда авторов и исполнителей.

Без песен Лученка сегодня тяжело представить музыкальную жизнь нашей страны. Его произведения затрагивают самые потаенные струны сердца, пробуждают добро и любовь. Таким жемчужинам песенной лирики Игоря Лученка, как "Алеся", "Журавли на Полесье летят", "Вероника", "Верасы", "Мой родны кут" уже более тридцати лет, а они по-прежнему звучат со сцены, входят в каждый дом.

Песни композитора прославляют семью, отцовский дом, любимую Родину. Классикой песен о Великой Отечественной войне стали его произведения "Если бы камни могли говорить...", "Майский вальс", "Письмо из сорок пятого", "Соловьи Хатыни".

Игорь Лученок - летописец своей эпохи. В свое время его называли комсомольским композитором за песни о вечно юной революции, Ленине, комсомоле, молодежных стройках. В 1967 году композитору была присвоена премия Ленинского комсомола Беларуси за "цикл песен, ярко раскрывающих героизм советского народа, богатый духовный мир молодежи". От этих своих творений Игорь Лученок не отказывается и сегодня, веря в то, что историю переписать нельзя, ее надо беречь.

В историю современного искусства Игорь Лученок вошел не только как прекрасный композитор, но и как музыкант, педагог и общественный деятель. Он блестяще играет на фортепиано, цимбалах и аккордеоне. В 1982-1986 годах был ректором Белорусской государственной консерватории. С 1980 года Игорь Лученок возглавляет Белорусский союз композиторов. Десять лет был председателем Федерации Беларуси по тяжелой атлетике, оказывал настоящую поддержку и помощь спортсменам и вместе с тем писал песни о спорте, спортсменах и рекордах.

У композитора много званий и премий. Он народный артист Беларуси, народный артист СССР, лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси, Государственной премии Беларуси, специальной премии Президента Республики Беларусь, награжден орденами "Знак Почета", Дружбы народов, Франциска Скорины. Своеобразным признанием заслуг белорусского композитора Игоря Лученка стала закладка звезды с его именем на площади Звезд в Москве. В июне 2018 года во время открытия XVIII Национального фестиваля белорусской песни и поэзии "Молодечно" Игорю Лученку было присвоено звание Почетного гражданина Минской области.

К юбилею композитора 8 августа 2018 года откроется выставка в Музее истории театральной и музыкальной культуры. Гости смогут познакомиться с документальными материалами, фотографиями, увидеть личные вещи, поздравления, грамоты Игоря Лученка. Лучшие песни композитора прозвучат 26 сентября на сцене Белорусской государственной филармонии, где состоится гала-концерт "Мой родны кут…", посвященный 80-летию маэстро.-0-

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Сразу три деятеля белорусской культуры и искусства - композитор Игорь Лученок, актер Виктор Манаев и художник Владимир Прокопцов - отметят юбилеи 6, 7 и 8 августа.

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