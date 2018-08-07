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Народному артисту Беларуси Виктору Манаеву исполняется 60 лет

Культура 07.08.2018 | 07:37
Сцена из спектакля "Пинская шляхта", 2013 год
Сцена из спектакля "Пинская шляхта", 2013 год

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту Беларуси Виктору Манаеву сегодня исполняется 60 лет.

Любителям театра хорошо известно имя талантливого белорусского актера, лауреата государственных премий Виктора Сергеевича Манаева.

Виктор Манаев в сцене из спектакля "С.В.", 2004 год
Виктор Манаев в сцене из спектакля "С.В.", 2004 год

Виктор Манаев родился 7 августа 1958 года в Минске. "Заболел" театром еще в школе, где активно участвовал в работе драмкружка. Он окончил школу в 1975 году, но в театральный институт сразу не поступил. Виктор целый год до следующих вступительных экзаменов работал в Государственном театре кукол и так полюбил его, что поступил в Белорусский театрально-художественный институт на кукольное отделение. В 1980 году талантливого выпускника пригласили в Купаловский театр (ныне Национальный академический театр имени Янки Купалы).

Премьера спектакля "Ужин с придурком" по пьесе Франсиса Вебера, 2009 год
Премьера спектакля "Ужин с придурком" по пьесе Франсиса Вебера, 2009 год

Манаев признан и любим, в билетной кассе зрители частенько спрашивают, занят ли он в спектакле. За это время артист сыграл самые разные роли, но даже если бы Виктор Манаев сыграл только Лёньку Одуванчика из "Рядовых" Алексея Дударева, то и тогда его имя вошло бы в историю национального театра. За исполнение этой роли Манаев в 1985 году получил Государственную премию СССР в области драматического искусства и стал самым молодым лауреатом этой премии. Высоко было оценено и исполнение артистом роли Микиты Зносака из "Тутэйшых" Янки Купалы - Государственная премия Беларуси в 1992 году.

Виктор Манаев, 2012 год
Виктор Манаев, 2012 год

Среди известных ролей Виктора Манаева - Никита в спектакле "Жениться - не печалиться" братьев Далецких и Михася Чарота, Норман в "Костюмере" Рональда Харвуда, Ян Губач в "Идиллии" Винцента Дунина-Марцинкевича, Кай "Снежная королева" Андерсена и многие другие.

Виктору Манаеву довелось работать с педагогом и режиссером Андреем Андросиком. Среди их совместных спектаклей - "Наш Купала", "Последнее свидание", "Доходное место".

Ведущий мастер сцены Национального академического театра им.Я.Купалы Виктор Манаев удостоен Государственной премии Республики Беларусь, 2013 год
Ведущий мастер сцены Национального академического театра им.Я.Купалы Виктор Манаев удостоен Государственной премии Республики Беларусь, 2013 год

Целая эпоха в жизни артиста связана с режиссером Николаем Пинигиным. Этому творческому дуэту обязаны своей жизнью Гарольд в спектакле "Гарольд и Мод", Генрих в "Драконе". В спектаклях "Три Ивана, три брата", "Снежная королева" и "Гарольд и Мод" Манаев сыграл с прославленной Стефанией Станютой.

Актерское мастерство Виктора Сергеевича определяет повышенная искренность, выразительная пластика, острая гротескная форма органично сочетаются с глубоким знанием психологии сценических образов.

Виктор Манаев перед спектаклем "Пинская шляхта", 2013 год
Виктор Манаев перед спектаклем "Пинская шляхта", 2013 год

Известен Виктор Манаев также в кино и на телевидении. Он снимался в фильмах "Люди на болоте", "Иди и смотри", "Дыхание грозы", "Давай поженимся!", "Поводырь", "В августе 44-го".

О жизни и творчестве Виктора Манаева в 1999 году снят документальный фильм "Несыгранная роль", в котором он продемонстрировал свой огромный творческий потенциал.

Творчество актера отмечено Государственной премией Беларуси и СССР, премией Ленинского комсомола Беларуси, дипломом за лучшую мужскую роль на фестивале "Прибалтийская театральная весна-85", а также дипломом фестиваля "Золотой витязь" в 2005 году за роль Нищего в спектакле "Сымон-музыкант" по поэме Якуба Коласа.-0-

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