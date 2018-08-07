Народному артисту Беларуси Виктору Манаеву исполняется 60 лет

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту Беларуси Виктору Манаеву сегодня исполняется 60 лет.

Любителям театра хорошо известно имя талантливого белорусского актера, лауреата государственных премий Виктора Сергеевича Манаева.

Виктор Манаев в сцене из спектакля "С.В.", 2004 год

Виктор Манаев родился 7 августа 1958 года в Минске. "Заболел" театром еще в школе, где активно участвовал в работе драмкружка. Он окончил школу в 1975 году, но в театральный институт сразу не поступил. Виктор целый год до следующих вступительных экзаменов работал в Государственном театре кукол и так полюбил его, что поступил в Белорусский театрально-художественный институт на кукольное отделение. В 1980 году талантливого выпускника пригласили в Купаловский театр (ныне Национальный академический театр имени Янки Купалы).

Премьера спектакля "Ужин с придурком" по пьесе Франсиса Вебера, 2009 год

Манаев признан и любим, в билетной кассе зрители частенько спрашивают, занят ли он в спектакле. За это время артист сыграл самые разные роли, но даже если бы Виктор Манаев сыграл только Лёньку Одуванчика из "Рядовых" Алексея Дударева, то и тогда его имя вошло бы в историю национального театра. За исполнение этой роли Манаев в 1985 году получил Государственную премию СССР в области драматического искусства и стал самым молодым лауреатом этой премии. Высоко было оценено и исполнение артистом роли Микиты Зносака из "Тутэйшых" Янки Купалы - Государственная премия Беларуси в 1992 году.

Виктор Манаев, 2012 год

Среди известных ролей Виктора Манаева - Никита в спектакле "Жениться - не печалиться" братьев Далецких и Михася Чарота, Норман в "Костюмере" Рональда Харвуда, Ян Губач в "Идиллии" Винцента Дунина-Марцинкевича, Кай "Снежная королева" Андерсена и многие другие.

Виктору Манаеву довелось работать с педагогом и режиссером Андреем Андросиком. Среди их совместных спектаклей - "Наш Купала", "Последнее свидание", "Доходное место".

Ведущий мастер сцены Национального академического театра им.Я.Купалы Виктор Манаев удостоен Государственной премии Республики Беларусь, 2013 год

Целая эпоха в жизни артиста связана с режиссером Николаем Пинигиным. Этому творческому дуэту обязаны своей жизнью Гарольд в спектакле "Гарольд и Мод", Генрих в "Драконе". В спектаклях "Три Ивана, три брата", "Снежная королева" и "Гарольд и Мод" Манаев сыграл с прославленной Стефанией Станютой.

Актерское мастерство Виктора Сергеевича определяет повышенная искренность, выразительная пластика, острая гротескная форма органично сочетаются с глубоким знанием психологии сценических образов.

Виктор Манаев перед спектаклем "Пинская шляхта", 2013 год

Известен Виктор Манаев также в кино и на телевидении. Он снимался в фильмах "Люди на болоте", "Иди и смотри", "Дыхание грозы", "Давай поженимся!", "Поводырь", "В августе 44-го".

О жизни и творчестве Виктора Манаева в 1999 году снят документальный фильм "Несыгранная роль", в котором он продемонстрировал свой огромный творческий потенциал.

Творчество актера отмечено Государственной премией Беларуси и СССР, премией Ленинского комсомола Беларуси, дипломом за лучшую мужскую роль на фестивале "Прибалтийская театральная весна-85", а также дипломом фестиваля "Золотой витязь" в 2005 году за роль Нищего в спектакле "Сымон-музыкант" по поэме Якуба Коласа.-0-