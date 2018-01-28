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Народному артисту России Александру Пашутину исполняется 75 лет

Культура 28.01.2018 | 09:15
Александр Пашутин. Фото ИТАР-ТАСС
Александр Пашутин. Фото ИТАР-ТАСС

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советский и российский актер театра и кино, народный артист России Александр Пашутин отмечает сегодня 75-летие.

Александр Сергеевич Пашутин родился 28 января 1943 года в Москве. Его отец - Сергей Иванович Пашутин - воевал, перенес контузию и вернулся с фронта инвалидом. Мать - Клавдия Николаевна - целыми днями работала: она устроилась лаборантом во Всесоюзный научно-исследовательский химико-фармацевтический институт. Родители очень скоро заметили артистический талант сына и в семь лет отдали его в Ансамбль песни и пляски Московского городского Дома пионеров. Будущий актер с удовольствием выступал в крупнейших концертных залах Москвы, гастролировал с коллективом по городам Советского Союза.

Однако свое призвание нашел не сразу. В 1955 году он поступил в Суворовское училище, где увлекся боксом, баскетболом, футболом. Там же он освоил столярное, слесарное, переплетное дело, продолжая при этом заниматься в театральном кружке. Впоследствии, вспоминая эту пору своей жизни, Александр Пашутин скажет: "Я не типичный артист, я - выходец из Суворовского училища. Оно мне очень многое дало - не пью, не курю, знаю, что такое дисциплина. Актеры все время хотят нравиться. А для меня это не имеет значения. Может, я из-за этого чего-то не получил, не выступил в какой-то передаче, но это мой принцип".

После восьмого класса Александр Пашутин оставил училище и поступил в студию при Театре имени К.С.Станиславского, где проучился два года вместе с Никитой Михалковым, Евгением Стебловым, Инной Чуриковой. Потом были незабываемые годы учебы в школе-студии при МХАТ. После окончания учебы в 1968 году молодого актера пригласили в театр Н.В.Гоголя, где он проработал 13 лет. С 1985 года Александр Пашутин перешел в театр имени Ермоловой, затем - в Театр имени Моссовета.

Театральная карьера началась стремительно: актеру сразу поручили заметные роли, которые принесли благоприятные отзывы критиков и большой успех у публики. Первые роли в кино также не заставили себя ждать: в 1970 году Петр Тодоровский пригласил актера сняться в мелодраме "Городской романс". Однако своей первой настоящей работой в кино Александр Пашутин считает роль в фильме "Премия". После выхода картины артиста заметили кинорежиссеры - посыпались многочисленные приглашения на съемки.

Александр Пашутин сыграл в таких известных фильмах, как "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Хождение по мукам", "Экипаж", "Следствие ведут знатоки", "Из жизни начальника уголовного розыска", "ТАСС уполномочен заявить…", "Одиссея капитана Блада", "Анкор, еще анкор!", "Гардемарины, вперед!". У Эльдара Рязанова он снялся в пяти фильмах, среди которых "Небеса обетованные" и "Ключ от спальни".

Удачно вписался и в современный кинематограф. На его счету роли в фильмах и сериалах "Марш Турецкого", "Прощание в июне", "На безымянной высоте", "Next 3", "Боец", "Утомленные солнцем 2: Предстояние" и др. Фильмография актера насчитывает более 150 картин.

Александр Пашутин не оставляет без внимания и телевизионные проекты: он участвовал в шоу "Последний герой", "Танцы со звездами", "Форт Боярд", периодически появлялся в жюри Высшей лиги КВН.

Удостоен звания народного артиста России, награжден медалью "Защитник свободной России" и общественными орденами "Меценат", "Миротворец" I степени, Петра Великого.-0-

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знаменитость, Россия
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