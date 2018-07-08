Народному артисту России Дмитрию Певцову сегодня исполняется 55 лет

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист России Дмитрий Певцов сегодня празднует 55-летие.

Дмитрий Певцов родился 8 июля 1963 года в Москве. Его отец - Анатолий Иванович - мастер спорта международного класса и заслуженный тренер СССР по пятиборью, мать - Ноэми Семеновна - спортивный врач, кандидат медицинских наук, первый президент Федерации лечебной верховой езды и инвалидного спорта России. Неудивительно, что с детства будущий актер увлекался дзюдо, плаванием, верховой ездой. Окончив десятилетку в 1980 году, он всерьез задумался о том, чтобы пойти по стопам родителей и продолжить обучение на факультете физического воспитания в педагогическом институте. Однако стать педагогом Дмитрию не довелось. Четыре месяца он работал фрезеровщиком на заводе. Судьбу Певцова решил случай. Один из школьных приятелей Дмитрия уговорил его составить ему компанию на экзаменах в Государственный институт театрального искусства, и там произошло неожиданное: приятель провалился, а Певцов благополучно сдал все экзамены и был зачислен на первый курс.

Сразу после окончания института в 1985 году молодой актер получил роль в Театре на Таганке в спектакле "На дне" режиссера Анатолия Эфроса.

В 1986-1987 годах Певцов проходил солдатскую службу в Театре Советской Армии. После армии Дмитрий продолжил карьеру актера.

В 1991 году молодой артист был приглашен в труппу Московского театра "Ленком", где играет и в настоящее время. В "Ленкоме" он дебютировал в роли Гамлета. Играл в спектаклях "Чайка", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Мистификация", "Укрощение укротителей", а также в современной опере "Юнона и Авось".

В конце 1980-х Дмитрий Певцов начал активно сниматься в фильмах и сериалах. Зрителю он запомнился главным образом как герой боевиков, криминальных драм и мелодрам: "...По прозвищу "Зверь", "Прогулка по эшафоту", "Мафия бессмертна", "Контракт со смертью", "Тонкая штучка", "Бандитский Петербург 2". У актера есть и роли в исторических драмах "Графиня де Монсоро", "Королева Марго", "Гибель империи", "Бесы", "Борис Годунов".

Дмитрия Певцова не раз признавали одним из самых популярных киноактеров России. Яркая внешность и пластика, мужское обаяние и особое умение держаться перед камерой всегда привлекали к нему внимание.

Певцов знаменит не только как актер, но и как певец: в 2004 году он записал сольный альбом "Лунная дорога". Впоследствии исполнительская карьера стала важной частью его творческой жизни: вместе с группой "Кар Туш" он неоднократно выступал с гастролями в России и за рубежом. В 2013 году в сотрудничестве с "Кар Туш" артист выпустил юбилейную концертную программу "Неожиданно 50".

В настоящее время Дмитрий Певцов женат вторично. Первой его женой стала актриса Лариса Блажко. В 1991 году супруги расстались. В 2012 году 22-летний сын Певцова от первого брака Даниил умер в результате несчастного случая.

Со своей второй женой, Ольгой Дроздовой, Дмитрий познакомился прямо на съемочной площадке: Певцов и Дроздова играли влюбленных, которые, устав от городской суеты, приехали отдохнуть в деревню. Съемки шли около двух месяцев, и этого времени актерам хватило, чтобы хорошо узнать друг друга. А к концу съемок они уже не скрывали от окружающих своих нежных чувств.

Около трех лет Певцов и Дроздова жили, не регистрируя своих отношений. Официально они поженились в 1994 году. Спустя 13 лет у звездной пары родился долгожданный сын - Елисей.

За свою карьеру Дмитрий Певцов удостоился ряда наград, в числе которых премия Европейской киноакадемии "Феликс" в номинации "Лучший европейский актер второго плана", театральная премия "Чайка" в номинации "Улыбка М", премия Анатолия Ромашина за роль в спектакле "Чарли ЧА", Орден Почета.

В последнее время Дмитрий Певцов почти не снимается, собираясь посвятить себя воспитанию молодых актеров в Институте современного искусства. В день своего 55-летия артист выступит на сцене родного театра "Ленком" с сольной программой "Неожиданно 55". Юбиляр представит зрителям оригинальный музыкальный спектакль, спектакль-откровение, в котором будет место и живому общению, и настоящим сюрпризам.-0-