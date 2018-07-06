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Народному артисту России, певцу и композитору Юрию Маликову исполняется 75 лет

Культура 06.07.2018 | 07:42
Юрий Маликов
Юрий Маликов

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту России, певцу и композитору, создателю и художественному руководителю ансамбля "Самоцветы" Юрию Маликову сегодня исполняется 75 лет.

Родился Юрий Федорович 6 июля 1943 года в Ростовской области. В 1957 году с красным дипломом окончил индустриальный техникум в Подольске, в годы учебы участвовал в художественной самодеятельности. Через год поступил в вечернюю музыкальную школу, проучился в ней с 1958 по 1960 год. Как-то от Московской областной филармонии в Подольск приехал выступать симфонический оркестр, Юрия увидел тамошний контрабасист Владимир Михайлев, который и позвал его в Москву. "Он мне открыл дорогу в музыкальную профессиональную жизнь", - вспоминал Юрий Маликов.

В 1962 году Юрий Маликов был принят в Музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова (Москва). В 1965-1969 годах учился в Московской консерватории по классу контрабаса, заведующим кафедрой был Мстислав Ростропович.

Концертную деятельность Юрий Маликов начал еще в 1961 году, сопровождал выступления вокалистов, а с осени 1970 года приступил к созданию ансамбля "Самоцветы". Этот ансамбль можно считать родоначальником вокально-инструментального жанра. "Самоцветы" стали законодателями моды в манере исполнения, внешнем виде исполнителей и песнях. Поначалу исполняли песни разных композиторов, делали свои аранжировки песен советских композиторов в таком стиле, чтобы это было интересно молодежи. Со всей страны им присылали ноты и песни.

8 августа 1971 года в рамках популярной радиопрограммы "С добрым утром!" была сделана целая передача о ВИА под управлением Юрия Маликова, в исполнении коллектива прозвучали две песни: русская народная "Пойду ль я, выйду ль я" и впервые песня М.Фрадкина "Увезу тебя я в тундру". В конце программы среди радиослушателей был объявлен конкурс на лучшее название нового ансамбля (тогда он еще не имел названия "Самоцветы). Редакция получила тысячи писем, в которых предлагалось 1183 разных названия. Из них музыканты выбрали "Самоцветы". И не только потому, что в их первой, сразу ставшей шлягером песне "Увезу тебя я в тундру", были такие слова: "Сколько хочешь самоцветов, мы с тобою соберем!". "Это название очень точно определяло направление нашего коллективного творчества. В нем каждый должен был как бы засветиться гранями своего таланта, раскрыть как можно полнее свои возможности в коллективе, дополнить друг друга", - рассказывал Юрий Маликов.

Первый состав ансамбля постепенно видоизменялся и в конце концов выделилась основная группа исполнителей, с которыми и записывались потом самые известные песни "Самоцветов". Это Ирина Шачнева, Эдуард Кролик, Сергей Березин, Геннадий Жарков, Валентин Дьяконов, Николай Раппопорт. В течение 1972 года пробовались и другие музыканты. В коллектив пришли Юрий Генбачев, Анатолий Могилевский, Юрий Петерсон.

"Самоцветы", поющие современные стихи, положенные на музыку, стали для молодежной аудитории увлекательным собеседником и добрым партнером. "Самоцветы" пели о любви, о родной земле, о романтике трудных дорог, пели о том, что всегда волновало и волнует молодежь. Песни "За того парня", "Добрые приметы", "Верба", "Там, за облаками", "Не повторяется такое никогда", "Мой адрес - Советский Союз", "Не надо печалиться", "Все, что в жизни есть у меня", "Школьный бал", "Там, за облаками", "На земле живет любовь" стали не просто популярными, они стали народными.

В дальнейшем ВИА "Самоцветы" стал лауреатом международных музыкальных фестивалей и конкурсов в Варшаве, Берлине, Праге, Гаване, Милане, показывал свое искусство в странах Латинской Америки и Африки. Также коллектив с большим успехом гастролировал по родной стране. "Самоцветы" - лауреат V Всесоюзного конкурса артистов эстрады (1974).

Через школу "Самоцветов" прошли многие кумиры 1980-х и 1990-х годов: Алексей Глызин, Владимир Кузьмин, Александр Барыкин, Вячеслав Добрынин, Аркадий Хоралов, Сергей Беликов, Андрей Сапунов и др. "Самоцветы" не только пели, но и комментировали свое выступление, отказавшись от услуг конферансье. Именно в "Самоцветах" дебютировал в качестве пародиста Владимир Винокур, а позднее его заменил юморист Сергей Кузнецов. В 1987 году в "Самоцветах" дебютировал Дмитрий Маликов.

В начале 1990-х годов творческая активность ансамбля снизилась. Казалось, что иссяк творческий потенциал команды Юрия Маликова. Но в 1995 году, когда ансамбль отметил свой 25-летний юбилей, вышли "Старые песни о главном". Многие песни получили вторую жизнь и стали опять популярны не только у людей старшего возраста, но и у молодежи. Творчество ансамбля "Самоцветы" получило второе дыхание. Зрители с радостью и интересом слушают любимые песни, которые по праву можно назвать песенной классикой.

В 2000 году в связи с 30-летием ансамбля Юрий Маликов получил звания лауреата национальной музыкальной премии "Овация" и "Золотой граммофон" Русского радио.

14 февраля 2007 года Юрию Маликову было присвоено звание народного артиста России.

Юрий Маликов - президент Фонда развития музыкального искусства, вице-президент Международного союза деятелей эстрады. Награжден орденом Петра Великого I степени и орденом Дружбы (2016).

Юрий Маликов женат на Людмиле Михайловне Вьюнковой, которая в прошлом была танцовщицей, солисткой Московского мюзик-холла и солисткой "Самоцветов". Дети Юрия Федоровича продолжают музыкальную династию. Дмитрий Маликов - народный артист России, пианист, композитор, популярный певец, а Инна Маликова - певица, телеведущая, продюсер и солистка коллектива "Новые Самоцветы".

Юрий Федорович счастлив и всегда говорит: "Мне грех жаловаться на жизнь. Пожалуй, все надежды сбылись". Недаром свои концерты он всегда заканчивает песней "Не надо печалиться, вся жизнь впереди! Вся жизнь впереди, надейся и жди!".

8 июля к 75-летнему юбилею в эфире российского "Первого канала" выйдет документальный фильм "Юрий Маликов. Все самоцветы его жизни". Создателям картины удалось собрать всю семью Маликовых за одним столом и записать эксклюзивное интервью с супругой Юрия Маликова Людмилой.-0-

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музыка, Россия
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