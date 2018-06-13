Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
13 июня 2018, Ср
+17°C
Переменная облачность EUR 2.3622
USD 2.0029
RUB 3.1939
Главное
Александр Лукашенко и Сумитра Махаджан Лукашенко предлагает Индии более решительно развивать экономические отношения
Президент
Лукашенко: к проведению ВГС все готово
Президент
Кобяков требует обеспечить выход на прогнозные параметры социально-экономического развития по итогам года
Экономика
Разыграно более 30 000 призов 72-го тура игры "Удача в придачу!". Кто выиграл три "Джили Атлас" и 52-ю квартиру в Минске от "Евроопт"?
Общество
В Брюсселе белорусскому бренду "Сваяк" вручены две Золотые Звезды "За превосходный вкус"
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Республиканский конгресс "Мама Pro" пройдет 16 июня в Витебске
08:07 Регионы
МОК приостановил финансирование Международного союза биатлонистов
07:55 Спорт
Легкоатлетический забег для людей с веснушками состоится в Минске
07:43 Регионы
Народному артисту России Сергею Маковецкому исполняется 60 лет
07:38 Культура
Безвизовые туристы почти из 50 стран посетили туристско-рекреационную зону "Брест"
07:13 Регионы
Заседание Совета Министров Союзного государства пройдет сегодня в Москве
07:05 Экономика
Картина дня: старт ЦТ, где купить шоколад "Президент Эксклюзив" и встреча лидеров США и КНДР
07:00 Общество
Захвативший заложников в Париже - выходец из Марокко
00:53 В мире
Умер Яков Бранд
00:23 В мире
В Париже полиция освободила заложников
00:05 В мире
Райан Гослинг получил травму на съемочной площадке
Вчера 23:35 Калейдоскоп
Высотное здание загорелось в Санкт-Петербурге
Вчера 23:01 В мире
В Турции открыли газопровод TANAP
Вчера 22:30 В мире
Определена команда-победитель международного чемпионата "Футбол для дружбы"
Вчера 21:52 Спорт
Скопье и Афины достигли соглашения об официальном наименовании Македонии
Вчера 21:40 В мире
Новым тренером мадридского "Реала" станет Хулен Лопетеги
Вчера 21:36 Спорт
Аргентинские арбитры рассудят матч открытия футбольного ЧМ Россия - Саудовская Аравия
Вчера 21:25 Спорт
В Дубровенском районе на границе с Россией образовалась очередь из машин в 15 км
Вчера 21:12 Регионы
Поляки победили литовцев перед отъездом на ЧМ по футболу
Вчера 20:54 Спорт
Выезда из Беларуси ожидают более 1,5 тыс. грузовиков
Вчера 20:47 Общество
Все новости
Темы
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Вступительная кампания-2018 Вступительная кампания-2018
Пожароопасная обстановка в Беларуси Пожароопасная обстановка в Беларуси
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Народному артисту России Сергею Маковецкому исполняется 60 лет

Культура 13.06.2018 | 07:38
Сергей Маковецкий. Фото из архива
Сергей Маковецкий. Фото из архива

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту Российской Федерации, лауреату Государственной премии России Сергею Маковецкому сегодня исполняется 60 лет.

Родился Сергей Маковецкий в 1958 году в Киеве (Украина). Его воспитывала мать. Отец ушел из семьи вскоре после того, как мальчик появился на свет. Сергей взял мамину фамилию. Учась в школе, Маковецкий о сцене не думал, но учительница английского языка, будучи режиссером и вдохновителем одного из лучших школьных театров Киева, практически насильно заставила сыграть его роль Аркашки Счастливцева в "Лесе" Александра Островского. После исполнения этой роли Маковецкий буквально заболел театром.

После школы он решил поступать в Киевское театральное училище, но первая попытка оказалась неудачной. Тогда Сергей пошел работать монтировщиком декораций в Академический драматический театр имени Леси Украинки в Киеве. Через год он отправился поступать в московский театральный вуз. Пробовал поступать в ГИТИС, но Олег Табаков, набиравший в тот год курс, его не принял. Удача улыбнулась Сергею Маковецкому в Щукинском училище. Он поступил на курс Аллы Казанской, по окончании которого в 1980 году был принят в труппу Театра имени Вахтангова. На сцене этого театра Маковецкий прошел путь от актера эпизодов до ведущего актера труппы, получил признание публики как выдающийся исполнитель ролей классического и современного репертуара.

С 1982 года начинается кинематографическая карьера актера. Он снялся в эпизодической роли в фильме "Ожидается похолодание и снег".

В 1983 году на съемках фильма "Я - сын трудового народа" Сергей Маковецкий познакомился со своей будущей женой Леной, которая окончила Ленинградский театральный институт и работала редактором на киностудии в Одессе.

К концу 80-х годов Сергей Маковецкий начал получать приглашения от известных режиссеров. В 1987 году он снялся в небольшой роли в картине Виктора Титова "Жизнь Клима Самгина". Затем последовали работы в картинах Олега Тепцова "Посвященный" и Глеба Панфилова "Мать".

К этому времени стало меняться его положение и в театре. В 1989 году Маковецкий получил премию на фестивале "Московская театральная весна" за роль китайца Херувима в спектакле "Зойкина квартира". В 1990 году произошла встреча Маковецкого с Романом Виктюком, которая стала для Сергея судьбоносной. С этого момента Маковецкий по совместительству с Театром Вахтангова начал играть в Театре Виктюка. Первой его работой стала роль Шостаковича в спектакле "Уроки мастера", которая принесла ему шумный успех. Затем последовали роли в спектаклях "Рогатка", "Полонез Огинского", "Я тебя больше не знаю, милый". Удачным оказалось и сотрудничество с Петром Фоменко, у которого Маковецкий сыграл царевича Алексея в спектакле "Государь ты наш, батюшка...".

Большой успех принесла актеру роль Макарова в одноименном фильме Владимира Хотиненко в 1993 году, благодаря этой роли он получил приз "Ника" и приз молодых кинематографистов России "Золотое яблоко - золотой листок". "Макаров" возвел Сергея Маковецкого в ранг актеров первой величины. Неожиданно он стал одним из самых востребованных актеров постсоветского кинематографа. Режиссеров подкупило парадоксальное сочетание обыкновенной внешности актера и некой внутренней странности, ирреальности.

В 1994 году Маковецкий получил звание лучшего драматического актера Европы. Кинокритиками и зрителями артист был "вписан" в знаменитый квартет под кодовым названием "ММММ": Миронов - Машков - Меньшиков - Маковецкий.

В 1995 году вышло еще несколько картин с удачными работами Маковецкого, среди которых эротическая мелодрама Алексея Балабанова "Черная вуаль", драмы Александра Прошкина "Трофим" и Сергея Урсуляка "Летние люди". Настоящим же апофеозом стала картина Алексея Балабанова "Про уродов и людей". В ней актер виртуозно сыграл Иоганна - "черного рыцаря" и "злого гения".

В 1998 году Маковецкий был удостоен звания народного артиста Российской Федерации за большие заслуги в области искусства.

В новый век Сергей Маковецкий вступил уже в качестве настоящей звезды кинематографа. За его плечами было множество наград и призов, интереснейших ролей. Актер снимался у таких талантливых режиссеров, как Алексей Балабанов, Петр Тодоровский, Сергей Урсуляк, Глеб Панфилов и др. Он играл в культовом боевике "Брат-2", в "Русском бунте", "72 метра", "Жмурки", "Ликвидация", "Исаев" и других фильмах. За роль в историческом проекте Александра Прошкина "Русский бунт" Сергей Маковецкий в 2000-м получил главный приз "Кинотавра".

В 2004 году зрители увидели фильм-катастрофу Владимира Хотиненко "72 метра", рассказывающую об аварии на подводной лодке. Драма вышла на экраны спустя 2 года после трагедии подлодки "Курск" и не оставила никого равнодушным.

Не обошел вниманием звезду Никита Михалков. Сергей Маковецкий снялся в юридической драме "12". Он сыграл одного из 12 присяжных, ученого-физика и протагониста, инициировавшего раскол. В 2010-м Михалков пригласил Сергея Васильевича в продолжение "Утомленных солнцем".

Работал Сергей Маковецкий и в сериалах. Так в "Гибели империи" он предстал в образе офицера Нестеровского, а в "Косвенных уликах" сыграл Феонова. Эти роли в очередной раз показали, что Сергей Маковецкий - один из сильнейших российских актеров, которому подвластны практически любые жанры. Также он снимался в популярных сериалах "Ликвидация", "Жизнь и судьба", "Петр Первый. Завещание", "Две зимы и три лета".

И сегодня актер нарасхват: он желанный гость на любом фестивале, его стремятся заполучить лучшие кинорежиссеры.

Маковецкий работоспособен, любит и классику, и авангард, на спектаклях с его участием всегда аншлаги, а новые фильмы с ним неизменно вызывают интерес критики и поклонников.-0-

﻿
Теги
знаменитость, кино, Россия, театр
Версия для печати
Новости рубрики Культура
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3622 BYN 2.357 BYN 2.363 BYN
USD
2.0029 BYN 2 BYN 2.003 BYN
RUB
3.1939 BYN 3.18 BYN 3.2 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко: к проведению ВГС все готово
Все видео

Фотоновости

Узбекские парламентарии посетили ПВТ
Все фото

Инфографика

ЦТ в Беларуси На централизованное тестирование (ЦТ) в Беларуси в 2018 году зарегистрирован 82 471 человек. Из них 39 649 (48%) абитуриентов зарегистрировались на ЦТ по четырем предметам.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Си Цзиньпин Лукашенко: с сильным Китаем будет сильной и Беларусь
Президент Беларуси планирует в сентябре посетить с визитом Узбекистан
Лукашенко: к проведению ВГС все готово
Политика
Сумитра Махаджан Махаджан: взаимная поддержка на международной арене - символ белорусско-индийской дружбы
Беларусь и Узбекистан заинтересованы во взаимной поддержке на международных парламентских площадках
Новый посол Польши вручил копии верительных грамот Макею
Экономика
Беларусь-Кипр: возможности для делового сотрудничества
Заседание Совета Министров Союзного государства пройдет сегодня в Москве
Кобяков примет участие в заседании Совмина СГ
Происшествия
Фото из архива ВС рассматривает апелляцию по делу авторов информресурсов, обвиняемых в разжигании национальной розни
Начальник Транспортной инспекции и замначальника управления ДФР КГК не признали вины
Работник оршанского предприятия обжегся серной кислотой
Общество
Предоставив компании "Евроопт" информацию о подходящем для аренды объекте, можно заработать 1000 рублей. А для малого бизнеса есть дополнительное привлекательное предложение! "Евроопт" готов помочь малому бизнесу
Компания Mark Formelle открыла первый в Минске магазин своей сети, соответствующий европейским стандартам
Картина дня: старт ЦТ, где купить шоколад "Президент Эксклюзив" и встреча лидеров США и КНДР
Регионы
Фото из архива Молодые медработники в Гродно получили возможность построить квартиры по себестоимости
Республиканский конгресс "Мама Pro" пройдет 16 июня в Витебске
Легкоатлетический забег для людей с веснушками состоится в Минске
Спорт
Фото Министерства спорта и туризма Беларуси Президент IAAF примет участие в церемонии открытия стадиона "Динамо"
МОК приостановил финансирование Международного союза биатлонистов
Определена команда-победитель международного чемпионата "Футбол для дружбы"
Технологии
Apple запатентовала браслет, измеряющий давление
В августе автопилот Tesla станет полностью автономным
В сети появились "шпионские фото" нового Porsche Macan
В мире
Фото Mirror Захвативший заложников в Париже - выходец из Марокко
Умер Яков Бранд
В Париже полиция освободила заложников
Калейдоскоп
В Китае мужчина выловил рыбу с головой голубя - видео
Райан Гослинг получил травму на съемочной площадке
Игорь Крутой потерял около 20 кг из-за болезни
Все круглые столы
Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Газета 7 дней
Дуновение лета, или Как корреспондент "7 дней" в Хотыничах сено сушила
Разброс без шатания
"Фабрика фейков" работает без перерывов
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Ставка на качество
Анатолий ЛАППО. Надежные стражи рубежей Отечества
Виктор ЛОВГАЧ. Души прекрасные порывы...
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия