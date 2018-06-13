Народному артисту России Сергею Маковецкому исполняется 60 лет

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту Российской Федерации, лауреату Государственной премии России Сергею Маковецкому сегодня исполняется 60 лет.

Родился Сергей Маковецкий в 1958 году в Киеве (Украина). Его воспитывала мать. Отец ушел из семьи вскоре после того, как мальчик появился на свет. Сергей взял мамину фамилию. Учась в школе, Маковецкий о сцене не думал, но учительница английского языка, будучи режиссером и вдохновителем одного из лучших школьных театров Киева, практически насильно заставила сыграть его роль Аркашки Счастливцева в "Лесе" Александра Островского. После исполнения этой роли Маковецкий буквально заболел театром.

После школы он решил поступать в Киевское театральное училище, но первая попытка оказалась неудачной. Тогда Сергей пошел работать монтировщиком декораций в Академический драматический театр имени Леси Украинки в Киеве. Через год он отправился поступать в московский театральный вуз. Пробовал поступать в ГИТИС, но Олег Табаков, набиравший в тот год курс, его не принял. Удача улыбнулась Сергею Маковецкому в Щукинском училище. Он поступил на курс Аллы Казанской, по окончании которого в 1980 году был принят в труппу Театра имени Вахтангова. На сцене этого театра Маковецкий прошел путь от актера эпизодов до ведущего актера труппы, получил признание публики как выдающийся исполнитель ролей классического и современного репертуара.

С 1982 года начинается кинематографическая карьера актера. Он снялся в эпизодической роли в фильме "Ожидается похолодание и снег".

В 1983 году на съемках фильма "Я - сын трудового народа" Сергей Маковецкий познакомился со своей будущей женой Леной, которая окончила Ленинградский театральный институт и работала редактором на киностудии в Одессе.

К концу 80-х годов Сергей Маковецкий начал получать приглашения от известных режиссеров. В 1987 году он снялся в небольшой роли в картине Виктора Титова "Жизнь Клима Самгина". Затем последовали работы в картинах Олега Тепцова "Посвященный" и Глеба Панфилова "Мать".

К этому времени стало меняться его положение и в театре. В 1989 году Маковецкий получил премию на фестивале "Московская театральная весна" за роль китайца Херувима в спектакле "Зойкина квартира". В 1990 году произошла встреча Маковецкого с Романом Виктюком, которая стала для Сергея судьбоносной. С этого момента Маковецкий по совместительству с Театром Вахтангова начал играть в Театре Виктюка. Первой его работой стала роль Шостаковича в спектакле "Уроки мастера", которая принесла ему шумный успех. Затем последовали роли в спектаклях "Рогатка", "Полонез Огинского", "Я тебя больше не знаю, милый". Удачным оказалось и сотрудничество с Петром Фоменко, у которого Маковецкий сыграл царевича Алексея в спектакле "Государь ты наш, батюшка...".

Большой успех принесла актеру роль Макарова в одноименном фильме Владимира Хотиненко в 1993 году, благодаря этой роли он получил приз "Ника" и приз молодых кинематографистов России "Золотое яблоко - золотой листок". "Макаров" возвел Сергея Маковецкого в ранг актеров первой величины. Неожиданно он стал одним из самых востребованных актеров постсоветского кинематографа. Режиссеров подкупило парадоксальное сочетание обыкновенной внешности актера и некой внутренней странности, ирреальности.

В 1994 году Маковецкий получил звание лучшего драматического актера Европы. Кинокритиками и зрителями артист был "вписан" в знаменитый квартет под кодовым названием "ММММ": Миронов - Машков - Меньшиков - Маковецкий.

В 1995 году вышло еще несколько картин с удачными работами Маковецкого, среди которых эротическая мелодрама Алексея Балабанова "Черная вуаль", драмы Александра Прошкина "Трофим" и Сергея Урсуляка "Летние люди". Настоящим же апофеозом стала картина Алексея Балабанова "Про уродов и людей". В ней актер виртуозно сыграл Иоганна - "черного рыцаря" и "злого гения".

В 1998 году Маковецкий был удостоен звания народного артиста Российской Федерации за большие заслуги в области искусства.

В новый век Сергей Маковецкий вступил уже в качестве настоящей звезды кинематографа. За его плечами было множество наград и призов, интереснейших ролей. Актер снимался у таких талантливых режиссеров, как Алексей Балабанов, Петр Тодоровский, Сергей Урсуляк, Глеб Панфилов и др. Он играл в культовом боевике "Брат-2", в "Русском бунте", "72 метра", "Жмурки", "Ликвидация", "Исаев" и других фильмах. За роль в историческом проекте Александра Прошкина "Русский бунт" Сергей Маковецкий в 2000-м получил главный приз "Кинотавра".

В 2004 году зрители увидели фильм-катастрофу Владимира Хотиненко "72 метра", рассказывающую об аварии на подводной лодке. Драма вышла на экраны спустя 2 года после трагедии подлодки "Курск" и не оставила никого равнодушным.

Не обошел вниманием звезду Никита Михалков. Сергей Маковецкий снялся в юридической драме "12". Он сыграл одного из 12 присяжных, ученого-физика и протагониста, инициировавшего раскол. В 2010-м Михалков пригласил Сергея Васильевича в продолжение "Утомленных солнцем".

Работал Сергей Маковецкий и в сериалах. Так в "Гибели империи" он предстал в образе офицера Нестеровского, а в "Косвенных уликах" сыграл Феонова. Эти роли в очередной раз показали, что Сергей Маковецкий - один из сильнейших российских актеров, которому подвластны практически любые жанры. Также он снимался в популярных сериалах "Ликвидация", "Жизнь и судьба", "Петр Первый. Завещание", "Две зимы и три лета".

И сегодня актер нарасхват: он желанный гость на любом фестивале, его стремятся заполучить лучшие кинорежиссеры.

Маковецкий работоспособен, любит и классику, и авангард, на спектаклях с его участием всегда аншлаги, а новые фильмы с ним неизменно вызывают интерес критики и поклонников.-0-