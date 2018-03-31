31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Талантливому актеру театра и кино, народному артисту РСФСР Александру Збруеву сегодня исполняется 80 лет.

Лукашенко поздравил актера Александра Збруева с 80-летием "За годы активной и плодотворной работы вами создано большое количество ярких художественных образов, неизменно привлекающих искренностью, глубиной характера и жизнелюбием", - говорится в поздравлении.

Александр Викторович Збруев родился 31 марта 1938 года в семье московских интеллигентов. Его мать - Татьяна Александровна Федорова - имела дворянское происхождение. Получив профессию актрисы, она работала на кинофабрике им. Чайковского. Збруев-старший был прекрасным специалистом в области связи и занимал пост заместителя наркома связи СССР. Судьба Виктора Алексеевича Збруева сложилась трагически: в 1937 году он стал жертвой сталинских репрессий, был арестован и вскоре расстрелян.

Семье "врага народа" пришлось нелегко. Сразу после рождения Александра их с матерью отправили в лагерь, расположенный под Рыбинском. Через некоторое время лагерное начальство, очевидно, сжалилось над маленьким мальчиком: содержание в лагере заменили ссылкой в Рыбинске. Несмотря на тяжелые условия, мать с сыном выжили и в 1943 году вернулись в Москву, где все это время оставался старший брат Александра - Евгений Федоров.

Детство Александра Збруева прошло в коммунальной квартире на Арбате. Учился он не слишком хорошо, а во дворе среди мальчишек слыл хулиганом. С ранних лет его страстью стал театр. Александр постоянно пропадал в расположенном по соседству Вахтанговском театре, где играл его брат, и знал наизусть весь репертуар.

В 1958 году Збруев окончил школу и поступил в театральное училище имени Щукина, на курс Владимира Этуша. После окончания училища молодого артиста приняли в труппу театра имени Ленинского комсомола, где он с успехом играл в спектаклях, поставленных Анатолием Эфросом и Марком Захаровым.

Как киноактер Збруев дебютировал в фильме Александра Зархи "Мой младший брат", в котором он создал образ своего современника Димки. Лента вышла на экраны в 1962 году и стала первым успехом для исполнителей главных ролей - Александра Збруева, Андрея Миронова и Олега Даля.

Широкая известность пришла к актеру после того, как он сыграл следователя Алешина в фильме "Два билета на дневной сеанс", а успех упрочили роли Григория Ганжи в телефильме Алексея Коренева "Большая перемена" и хоккеиста Волина в "Романсе о влюбленных" Андрона Кончаловского. В 1986 году вместе с Ириной Купченко Александр Збруев снялся в мелодраме "Одинокая женщина желает познакомиться". Он также снимался у Сергея Соловьева в фильмах "Мелодии белой ночи", "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви", у Дмитрия Астрахана в картинах "Ты у меня одна" и "Все будет хорошо".

Збруеву великолепно удавались роли добрых людей, которые ничего особенного не совершают, но одно их присутствие вносит гармонию в нашу жизнь. В этом плане показательна его работа в телеспектакле "Марат, Лика и Леонидик". Многие считают ее лучшей ролью Збруева.

Актеру часто приходилось играть спортсменов. Перед съемками он по-настоящему занимался в спортивных клубах, чтобы на экране его герои выглядели не фальшиво. Снимаясь в фильме "Романс о влюбленных", Збруев тренировался с игроками сборной по хоккею. В фильме "Сотвори бой" он играл шпажиста, чемпиона страны и всерьез увлекся фехтованием.

В 1989 году за большие заслуги в области советского искусства Александру Збруеву присвоено почетное звание "Народный артист РСФСР".

Чтобы сыграть роль Сталина в фильме "Ближний круг" (1991 год), Збруев в очень короткий срок выучил английский язык, поскольку фильм снимался в Голливуде.

В 1993 году за работу в картине "Ты у меня одна" Александр Збруев был удостоен премии фестиваля "Кинотавр" за лучшую мужскую роль. Однако не всегда его актерские успехи вознаграждались по заслугам. Порой даже случалось, что Збруева не выпускали на съемки за границу, ведь при всей своей огромной популярности, он никогда не пользовался особым расположением властей. Объяснялось это, наверное, сложным, непокорным характером артиста.

В 1999 году вместе с другими известными артистами Александр Збруев принял участие в проекте Виктора Мережко и композитора Евгения Бедненко "Поют звезды театра и кино", где с успехом выступил на концертах как исполнитель песен. Этому был посвящен музыкальный диск, выпущенный в США и продублированный "Радио МПС".

В 2000 году Александр Збруев решил попробовать себя в роли преподавателя Российской академии театрального искусства (РАТИ). Выпустив первый и единственный курс, он вернулся к актерской профессии.

В 2004 году исполнил последнюю крупную роль в кино и ушел в десятилетний творческий отпуск, периодически появляясь в камео-образах. В 2014 году с успехом состоялась премьера трагикомедии "Кино про Алексеева", в которой Збруев создал ключевой заглавный образ советского барда. В 2015 году за роль в фильме "Кино про Алексеева" получил премию "Золотой орел".

За свою долгую жизнь в искусстве Александр Збруев узнал все превратности актерской судьбы, в которой "так мало моментов, когда чувствуешь удовлетворение от сыгранного". И тем не менее он считает свою профессию "мучительно прекрасной".-0-