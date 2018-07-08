Народному артисту РСФСР Андрею Мягкову сегодня исполняется 80 лет

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту РСФСР, актеру театра и кино Андрею Мягкову сегодня исполняется 80 лет.

Родился Андрей Васильевич Мягков 8 июля 1938 года в Ленинграде в профессорской семье. Получив аттестат, Андрей по настоянию отца поступил в Ленинградский химико-технологический институт. Он успешно окончил его и получил распределение в Институт пластических масс. Но, так и не успев начать научную карьеру, он оказался в числе участников конкурса, организованного преподавателями Театрального училища имени Немировича-Данченко (Школы-студии при МХАТе), прошел все туры и вновь оказался на студенческой скамье. Мягков успешно окончил курс, там же училась и его будущая жена Анастасия Вознесенская. Его дипломной работой была роль в спектакле "Дядюшкин сон" по повести Достоевского.

Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Андрея Мягкова с юбилеем Александр Лукашенко пожелал Андрею Мягкову, чтобы его многогранное творчество и впредь дарило публике радость и вдохновение, способствовало укреплению культурных связей между народами.

Актерская карьера Мягкова началась сразу и стремительно. После окончания Школы-студии его и Вознесенскую пригласили в прославленную труппу "Современника". Главный режиссер театра Олег Ефремов сразу же дал Мягкову роль Барона в спектакле "На дне" Горького и Адуева в "Обыкновенной истории" Гончарова. Поначалу ему в основном удавались лирические роли, однако с годами Андрей Мягков прекрасно овладел мастерством характерного актера, тяготеющего к яркой комедийности и гротеску.

В кино Андрей Васильевич дебютировал в 1965 году в картине "Похождения зубного врача" режиссера Элема Климова. Правда, его первая работа прошла незаметно. Но вот патриарх кино Иван Пырьев пригласил Мягкова на роль Алеши Карамазова в свой фильм "Братья Карамазовы", который зрители назвали лучшим фильмом года. После этой картины на Андрея Мягкова обрушился поток приглашений на съемки. Он играл роль Герцена в "Старом доме", Ленина в "Надежде", Гайдара в "Серебряных трубах" и многих других узнаваемых героев. А в предновогодний вечер 1976 года вся страна была прикована к экрану: телевидение транслировало новый фильм Эльдара Рязанова с Мягковым в главной роли "Ирония судьбы, или С легким паром!". Зрители буквально влюбились в его Женю Лукашина. По их оценкам, Мягков стал лучшим актером года. За эту роль актер получил свою первую Государственную премию.

Другой прекрасной работой Мягкова у Эльдара Рязанова стал образ Новосельцева в комедии "Служебный роман", вышедшей в 1977 году. Вместе с Алисой Фрейндлих они составили великолепный актерский дуэт. В числе других известных фильмов с участием Мягкова можно назвать "Дни Турбиных", "Гараж", "Гонки по вертикали", "Жестокий романс".

Параллельно с успехами в кинематографе развивалась и театральная карьера Андрея Мягкова. В 1977 году актер перешел во МХАТ. Театр раскрыл новые грани его таланта. На сцене МХАТа он сыграл в таких спектаклях, как "Утиная охота", "Перламутровая Зинаида", "Горе от ума", "Борис Годунов". Но особенно удавались Мягкову чеховские персонажи: Треплев в знаменитой "Чайке", Войницкий в "Дяде Ване" и Кулыгин в "Трех сестрах". После раскола МХАТа артист принял сторону Олега Ефремова и в 1987 году перешел вслед за ним в МХТ им. Чехова, где служит до сих пор.

В 1990-х годах Мягков снимался мало, отдавая предпочтение театральной и преподавательской деятельности в Школе-студии. Среди его работ в этот период можно отметить драматическую ленту Глеба Панфилова "Мать", комедию Леонида Гайдая "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", политический детектив Дмитрия Астрахана "Контракт со смертью".

Считая себя в большей степени актером театра, нежели кино, Андрей Мягков в последнее время редко снимается. Однако артист согласился участвовать в проекте Тимура Бекмамбетова, когда ему предложили вновь сыграть Евгения Лукашина в фильме "Ирония судьбы. Продолжение". Картина, имевшая, по мнению Мягкова, мало общего с оригинальным сюжетом, стала самой кассовой в прокате России и СНГ в 2008 году, собрав около $50 млн.

Андрей Мягков является автором нескольких детективов, по одному из них ("Сивый мерин") поставлен фильм. Увлекается портретной живописью. В браке с Анастасией Вознесенской живет более 50 лет.-0-