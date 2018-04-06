Народному артисту РСФСР Станиславу Любшину исполняется 85 лет

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту РСФСР, актеру театра и кино, кинорежиссеру Станиславу Любшину сегодня исполняется 85 лет.

Родился Станислав Любшин 6 апреля 1933 года в подмосковном поселке Владыкино. С восьми лет он начал работать в хозяйстве, где отец был агрономом, а мать работала в теплице. Закончив школу, поступил в кислородно-сварочный техникум и сразу после получения диплома был призван в армию. В искусство Станислав Любшин пришел взрослым, сложившимся человеком, успевшим создать собственную семью.

Лукашенко поздравил актера Станислава Любшина с 85-летием "За годы активной и плодотворной деятельности вы создали галерею незабываемых образов, ставших классикой советского и российского кинематографа. Высокое профессиональное мастерство позволило вам сыграть роли, покорившие сердца миллионов зрителей разных поколений", - говорится в поздравлении.

В 1959 году Станислав Любшин окончил Театральное училище имени Щепкина. Его дипломной работой была роль в спектакле "Оптимистическая трагедия". Там талантливого выпускника заметил Олег Табаков. По его рекомендации Станислав Любшин попал в труппу театра "Современник", затем перешел в Театр драмы и комедии на Таганке.

В 60-е годы Любшин начал активно сниматься в кино. Дебютной ролью стал образ, созданный в картине "Сегодня увольнения не будет". Молодой актер играл современников в фильмах "Третья ракета", "Мне двадцать лет", "Альпийская баллада". Всенародную любовь ему принесла роль разведчика Иоганна Вайса в четырехсерийной картине "Щит и меч".

Станислав Любшин также снимался в фильмах "Кружева", "Ермоловы", "Не стреляйте в белых лебедей" и многих других. Его часто приглашали режиссеры, рассчитывающие на оригинальные решения сценических образов. Илья Авербах снимал Станислава Любшина в картине "Монолог", Никита Михалков в фильме "Пять вечеров".

Работа над фильмом "Позови меня в даль светлую" стала режиссерским дебютом Станислава Любшина. Своеобразной пробой таланта был радиоспектакль, поставленный по повести Василия Шукшина, с которым Станислав Любшин дружил.

С начала 80-х годов актер начал работать во МХАТе, он часто играл классические роли. Особенно интересны его работы в заглавных ролях в "Тартюфе", "Иванове", а также игра в спектакле "Дядя Ваня". В некоторых ролях он лишь молчит, не выходя на передний план, просто присутствует как знаковая составляющая. Станислав Любшин скуп на жесты, но умеет выразить необходимую суть образа с помощью отдельных деталей. Часто говорят, что в его персонажей невозможно не влюбиться, они внушают доверие заключенной в них внутренней энергией.

В 80-е годы Станислав Любшин стал сниматься гораздо реже, но те картины, которые выходили на экраны, становились событием. Это и молодежная драма Евгения Герасимова "Забавы молодых" (1987), и драма Ивана Дыховичного "Черный монах" (1988), и фантастическая притча Георгия Данелии "Кин-Дза-Дза" (1986).

Станислав Любшин продолжает активно сниматься в кино. В 2018 году планируется выход в прокат комедии "Вечная жизнь Александра Христофорова", где Станислав Любшин перевоплотился в волшебника.

Будучи еще молодым человеком, Станислав Любшин женился на студентке Тимирязевской академии Светлане. С супругой актер прожил 44 года, воспитал двоих сыновей. Старший Юрий Любшин стал кинооператором. Младший сын Вадим Любшин - актер и бизнесмен. Однако этот брак закончился разводом.

Сейчас Станислав Любшин женат на журналистке Ирине Корнеевой, которая младше его на 40 лет.

Станислав Любшин - народный артист РСФСР. Он награжден орденами Почета, Дружбы и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.-0-