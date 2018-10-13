Народному артисту СССР Марку Захарову исполняется 85 лет

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту СССР, режиссеру театра и кино, актеру и сценаристу Марку Захарову сегодня исполняется 85 лет.

Марк Анатольевич Захаров родился в Москве в 1933 году. Детство будущего режиссера прошло в московской коммуналке на Красной Пресне. Его мать работала преподавателем в детских драмкружках и приобщила к занятиям сына. В школьные годы Марк постоянно ходил на спектакли МХАТа, был влюблен в театр, которым руководил Сергей Образцов. Однако, получив аттестат зрелости, побоялся поступать в театральный вуз и стал студентом Московского инженерно-строительного института. Правда, успешно сдав вступительные экзамены, Захаров все-таки решил попытать счастья в Школе-студии МХАТ, но не прошел там творческий конкурс. Тогда он отправился в ГИТИС (ныне Российский институт театрального искусства) и был принят в мастерскую, которой руководил известный режиссер Григорий Конский.

После окончания института Марк Захаров поехал работать в Пермский областной драматический театр. Годы, проведенные в Перми, оказались продуктивными в творческом плане. Марк Анатольевич много рисовал. Его карикатурные иллюстрации даже попадали в местную печать. Попутно он работал на радио, с удовольствием организовывал капустники. В Перми был поставлен первый для Захарова спектакль. Марк почувствовал, что у него имеются волевые качества для работы с актерами.

В 1959 году он вернулся вместе с супругой актрисой Ниной Лапшиновой в Москву и устроился работать в Московский драматический театр имени Гоголя, из которого перешел в Московский театр миниатюр, затем в Студенческий театр МГУ. Именно Студенческий театр МГУ стал отправной точкой в режиссерской карьере. Захаров поставил там немало спектаклей: "Хочу быть честным" Войновича, "Карьера Артура Уи, которой могло не быть" и др.

В июне 1962 года в Москве у Захарова и Лапшиновой родилась дочь Александра, ставшая впоследствии народной артисткой России.

В 1965 году Марк Захаров стал режиссером Московского театра сатиры. С 1973 года он начал руководить Московским театром имени Ленинского комсомола (с 1990 года - "Ленком"). В то время театр переживал кризисный период. После ухода Анатолия Эфроса здесь не оказалось лидера, и приход Захарова оказался жизненно необходимым коллективу. Вместе с Юрием Визбором он поставил карнавальное зрелище под названием "Автоград-21". Выпуск этого спектакля показал, что Марку Анатольевичу удалось сплотить коллектив и реализовать его творческий потенциал.

Следующей постановкой стала пьеса Григория Горина "Тиль", в которой играл Николай Караченцов. Главным в постановках Захарова являлась акцентировка спектакля на личности того или иного актера, поэтому зритель ходил на Александра Абдулова, Олега Янковского, Инну Чурикову. На сцене "Ленкома" Захаров поставил такие спектакли, как "В списках не значился", "Звезда и смерть Хоакина Мурьетты", "Жестокие игры", "Юнона и Авось", "Оптимистическая трагедия", "Три девушки в голубом", "Диктатура совести".

Спектакли "Ленкома" стали событием в театральном мире, каждый вечер в зале аншлаг. Марк Захаров невероятно талантливый человек, именно он сумел поднять театр на такую высоту.

Также Марк Анатольевич Захаров успешно работал в кино и на телевидении. В 1976 году он попробовал себя в кинематографе, в результате получилась всеми любимая и знаменитая кинолента "Двенадцать стульев". Самыми популярными работами в кино стали фильмы "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Убить дракона".

Выступал Захаров и как сценарист, автор и соавтор сценариев фильмов "Белое солнце пустыни", "Земля Санникова", "Звезда пленительного счастья". Каждый фильм Марка Захарова становится классикой. А многие спектакли вошли в историю российской режиссуры.

Марк Анатольевич Захаров является народным артистом СССР. Он награжден орденами Дружбы народов, "За заслуги перед Отечеством" III, II и I степеней. Он лауреат Государственной премии СССР и Государственных премий Российской Федерации, лауреат премии имени Станиславского, премии "Триумф" и многократный лауреат премии "Хрустальная Турандот", Герой Труда Российской Федерации.-0-