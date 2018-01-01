Народному художнику Беларуси Виктору Громыко исполняется 95 лет

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному художнику Беларуси, заслуженному деятелю искусств, прославленному живописцу и педагогу Виктору Громыко сегодня исполняется 95 лет.

Виктор Александрович родился в 1923 году в деревне Сеньково Могилевской области. Все детство провел в небольшом поселке Смоляны под Оршей. Аттестат зрелости получил 21 июня 1941 года, а через несколько дней Оршу захватили немцы. Во время Великой Отечественной войны прошел путь от разведчика до комиссара отряда. Был подпольщиком в группе Константина Заслонова, воевал в Смоленском партизанском полку особого назначения под руководством Ивана Садчикова, где был корреспондентом, редактором и издателем газеты "Народный мститель".

В 1951 году окончил Минское художественное училище, а в 1959-м - Белорусский театрально-художественный институт. В 1959-1997 годы преподавал в Белорусской академии искусств. С 1977 по 1982 год возглавлял Союз художников БССР.

Виктор Громыко известен как автор тематических картин, портретов, пейзажей. В своих произведениях художник поэтизирует романтику трудовых будней, светлую гармонию единения людей с окружающей природой, а также напоминает о суровых испытаниях в годы войны. Известными работами мастера являются полотна "Солдаты" (1967), "1941 год. Над Припятью" (1970), "Женщинам Великой Отечественной посвящается" (1972), "Песня о моем отряде" (1977), "Яблоки урожая 1941 года" (1987); портреты Я. Брыля (1968), комиссара А.Ф. Юрьева (1982), В. Быкова (1984); пейзажи "Льны белорусские" (1970), "Июль пахнет травами" (1990), "Над старыми окопами - тишина" (1995) и др. Автор альбома "Красные земли Полотчины", а также книги "Радуга над дорогой", в которой рассказал о своем понимании смысла жизни и искусства.

Виктор Александрович является участником многих художественных выставок. Его произведения находятся в Третьяковской галерее в Москве, Музее Московского Кремля, Национальном художественном музее Республики Беларусь, Музее современного изобразительного искусства в Минске.

За большие заслуги в развитии искусства Виктор Громыко награжден медалью имени Митрофана Грекова, медалью ВДНХ, медалью и орденом Франциска Скорины, дипломами Академии искусств СССР. Является почетным членом Национальной академии наук Беларуси, профессором. Кавалер орденов Отечественной войны I степени и Красной Звезды, Отечества III степени, медалей "За отвагу", "Партизану Отечественной войны" I степени. В его честь названа Оршанская городская художественная галерея.-0-