Народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе празднует 80-летие

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту Грузии, заслуженному артисту Украины Вахтангу Кикабидзе сегодня исполняется 80 лет.

Исполнитель популярных песен "Мои года - мое богатство" и "Проводы любви" Вахтанг (Буба) Константинович Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в столице Грузии Тбилиси. Несмотря на то, что мама Вахтанга была профессиональной певицей из древнего рода Багратиони, сам будущий артист в детстве не проявлял интереса к пению, зато очень любил рисовать.

Музыкой Буба увлекся уже в старших классах. Вахтанг вместе с друзьями вечерами выходил в подъезд дома, чтобы послушать песни и поиграть на гитаре. Впоследствии он начал ходить на репетиции студенческого оркестра, где солистом был его двоюродный брат. Буба играл на барабанах и иногда пел.

В школе Вахтанг не был прилежным учеником, особенно плохо ему давалась математика. В 1956 году Вахтанг Кикабидзе поступил в Тбилисский университет, но так его и не окончил. Юношу влекла не наука, а музыка. Видимо, эта непреодолимая тяга и заставила его бросить учебу и отправиться поступать в филармонию. Перед членами приемной комиссии он спел популярную иностранную песню, но комиссии не понравилась его хрипотца. Однако фортуна была милосердной к начинающему певцу. С 1959 года Вахтанг Кикабидзе - артист Тбилисской филармонии.

Поскольку начинающий исполнитель всерьез увлекался творчеством зарубежных звезд, ему приходилось иметь дело с иностранными текстами. Чтобы без труда понимать их и петь самому, Вахтанг Кикабидзе в 1961 году поступил в Тбилисский институт иностранных языков, где проучился около трех лет.

Со временем вместе с друзьями Вахтанг организовал группу "Диэло". С 1967 года Кикабидзе - солист ВИА "Орэра".

В 1966 году состоялся дебют Вахтанга Кикабидзе в кино. Тогда он снялся в музыкальной комедии режиссера Николая Санишвили "Встреча в горах".

Следующей стала роль молодого врача Бенжамена Глонти в трагикомедии "Не горюй!" (режиссер Георгий Данелия). Картина была высоко отмечена на различных международных кинофестивалях. Сам Вахтанг Кикабидзе стал лауреатом премии за лучшее исполнение мужской роли на Международном кинофестивале в испанском городе Картахене.

Впоследствии Вахтанг Кикабидзе снимался не часто, но достаточно регулярно. Среди его работ - образ следователя Георгия Микеладзе (детектив "Я следователь"), роли в фильмах "Мелодии Верийского квартала", "Совсем пропащий", "Пропавшая экспедиция" и др.

Новый всплеск популярности актеру принесла роль летчика из небольшого грузинского поселка, мечтающего летать на больших лайнерах (комедия "Мимино" Георгия Данелия). После этого фильма вся страна напевала песенку "Чито-грито-чито-маргарито", которую исполнил Вахтанг Кикабидзе.

Вахтанг Кикабидзе реализовался как сценарист и режиссер. В 1981 году он снял свою первую картину - лирическую комедию "Будь здоров, дорогой!". Через два года за эту работу он получил Гран-при на Международном фестивале комедийного кино в городе Габрово (Болгария).

Спустя несколько лет Вахтанг Константинович снял еще один фильм - музыкальную комедию "Мужчины и все остальные", где сам же и исполнил главную роль.

С начала 1990-х годов Вахтанг Кикабидзе основное время уделял сольным концертам. Он объездил с гастролями 5 континентов, выступал в одном из самых престижных залов Лондона "Лондон Палладиум".

В 1997 году студия "Союз" выпустила на компакт-дисках и аудиокассетах три альбома известного исполнителя, в которых были собраны лучшие песни Вахтанга Кикабидзе за последние 30 лет. Это музыкальное издание получило наименование "Золотые шлягеры Вахтанга Кикабидзе".

В 2005 году вышел альбом "Старики-разбойники", а позже дискография певца пополнилась альбомами "Танцы-шманцы, обниманцы", "Я жизнь не тороплю", "Проза жизни". В 2018 году были выпущены "Версии, не вошедшие в сборники".

Вахтанг Кикабидзе - народный артист Грузинской ССР (1980), лауреат премии КГБ СССР за телефильм "ТАСС уполномочен заявить". Награжден орденом Чести (Грузия), орденом Вахтанга Горгасали III степени, орденом Николая Чудотворца (Украина), орденом Святого Константина Великого (Россия). В 2005 году в мэрии Москвы ему был вручен орден "Золотая звезда" за вклад в искусство. В 1994 году внесен в Международную энциклопедию "Кто есть кто". В 1999 году Вахтанг Кикабидзе получил премию имени Л.О.Утесова. В Москве в мае 1999 года на площади Звезд у ГЦКЗ "Россия" была заложена именная звезда Вахтанга Кикабидзе, а в мае 2006 года - именная звезда на площади Звезд в Тбилиси. В 2013 году Вахтанг Кикабидзе был удостоен звания Заслуженного артиста Украины за значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд.

В семейной жизни Вахтанг Константинович счастлив. Уже многие годы он живет с женой Ириной, в прошлом солисткой Театра оперы и балета. У супругов двое детей (сын Константин и дочь Марина) и три внука. В настоящее время артист ведет тихую размеренную жизнь в своем доме в Тбилиси, где пишет мемуары.

По случаю своего 80-летия Вахтанг Кикабидзе проведет два юбилейных концерта. Он выступит на сцене Батумского государственного музыкального центра 18 и 19 августа. Ожидается, что поздравить юбиляра приедут Нани Брегвадзе, Тамара Гвердцители, Валерий Меладзе, Елена Проклова и другие известные артисты.-0-