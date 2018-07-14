Наталия Орейро: на музыкальном конкурсе важно передать магию песни

14 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Для конкурсантов на музыкальном конкурсе важно передать магию песни. Такое мнение высказала сегодня популярная актриса и певица Наталия Орейро на "Звездном часе" в Международном пресс-центре "Славянского базара в Витебске", передает корреспондент БЕЛТА.

Популярная артистка в этом году вошла в состав жюри XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018", проходящего в рамках фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Рассказывая о своих ориентирах при выборе победителя, Наталия Орейро подчеркнула, что участники должны прежде всего петь сердцем.

"Для меня не важна чистота исполнения или сила голоса. Я выберу тех, кто меня тронет, сумеет передать все эмоции. Поэтому любому исполнителю очень ответственно нужно подойти к выбору композиции, чтобы она цепляла, иначе талант не раскроется в полной мере. Должна быть магия песни", - считает певица.-0-