Национальная библиотека Беларуси и парламентская библиотека Грузии будут сотрудничать

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная библиотека Беларуси и Национальная парламентская библиотека Грузии будут сотрудничать. Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в НББ, между учреждениями подписан меморандум о сотрудничестве.

Документ создает условия для сотрудничества в области науки и культуры, распространения и обмена информационными ресурсами.

Первым мероприятием по реализации меморандума о сотрудничестве стало мероприятие, посвященное 500-летию белорусского книгопечатания, в Национальной парламентской библиотеке Грузии.

Директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский презентовал международный научный и издательский проект по воссозданию книжного наследия Франциска Скорины и передал в дар многотомное факсимиле трудов белорусского первопечатника. Директор НББ рассказал об основных этапах проекта и плодотворном сотрудничестве по его реализации с Банком БелВЭБ.

Также Роман Мотульский представил участникам мероприятия презентацию о Национальной библиотеке Беларуси: ее истории, необычной архитектуре, информационных ресурсах, ценных коллекциях изданий прошлых веков и возможностях учреждения как крупнейшего социокультурного и информационного центра.-0-