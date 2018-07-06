Национальные традиции до конца летнего сезона представят в центре Минска 13 стран

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальные традиции и культуру в Минске до конца летнего музыкально-туристического сезона в Верхнем городе представят 13 стран, сообщили БЕЛТА в управлении культуры Мингорисполкома.

Минчане и гости столицы 21 июля смогут ближе познакомиться с Эстонией, а 28 июля перенесутся в Грецию. Яркими событиями будет насыщен и последний месяц лета: 4 и 5 августа на Дни национальных культур приглашают соседние Литва и Польша, 11 августа - Турция, 18 августа - Украина, 19 августа - Корея, 25 августа - Армения.

1 сентября состоится ставший традиционный грузинский фестиваль "Тбилисоба", 9 сентября в исторический центр Минска приглашает Италия, 15 сентября - Молдова. На 16 сентября запланирован еврейский праздник, а завершит программу 22 сентября Азербайджан.

Летний музыкальный туристический сезон в Верхнем городе - одно из наиболее ярких событий в культурной жизни столицы. На праздниках национальных культур зрители могут познакомиться с традициями разных народов. С 2015 года в городе состоялось более 30 таких мероприятий.-0-