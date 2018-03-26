Национальный академический драмтеатр им. Горького отправится в июне с гастролями в Калининград

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический драматический театр им. М.Горького отправится в июне с гастролями в Калининград, сообщил журналистам главный режиссер театра имени М.Горького Сергей Ковальчик, передает корреспондент БЕЛТА.

Гастроли будут организованы при содействии Федерального центра поддержки гастрольной деятельности. Для зрителей в Калининграде 1-3 июня будут показаны сказка "По щучьему веленью" и спектакли "Пане Коханку" и "Подводники" Андрея Курейчика. Кроме того, Сергей Ковальчик рассказал о переговорах с одним из крупных российских театров о гастролях на белорусской сцене в сентябре.

Он поделился также планами на ближайшее время. Идут репетиции трех спектаклей. В апреле Дмитрий Астрахан и Олег Данилов подарят очередную мелодраму "Четвертая планета", где занята практически вся труппа театра. Валентина Еренькова работает над постановкой "Опасные связи". Запущена также работа над французской комедией "Блэз" Клода Манье. На белорусской сцене спектакль будет идти под названием "Как стать богатым", главный герой комедии - художник без денег.

Помимо комедий, которые наиболее востребованы в театре им. М.Горького, планируется подготовка спектакля "Анна Каренина". По словам Сергея Ковальчика, труппа попытается поискать новые формы подачи русской классики. Есть планы также подключить к работе студентов Белорусской государственной академии искусств. Молодые режиссеры предложили к постановке интересные проекты, которые смогут украсить театральную афишу.-0-