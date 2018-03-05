5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный художественный музей Беларуси выпустил карту гостя, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.
Это именная карта, ее обладатель может посещать временные некоммерчекие и постоянную экспозиции Национального художественного музея в течение всего года. Также гость бесплатно может участвовать в акциях "Сентябрьская ночь в Художественном" и "Ночь музеев", мероприятиях музея без отдельно установленного прейскуранта.
При посещении музея в составе экскурсионной группы при предоставлении карты плата взимается только за экскурсионное обслуживание, без оплаты входного билета.
Стоимость карты гостя Национального художественного музея Беларуси составляет Br40.-0-
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