5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный художественный музей Беларуси выпустил карту гостя, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

Это именная карта, ее обладатель может посещать временные некоммерчекие и постоянную экспозиции Национального художественного музея в течение всего года. Также гость бесплатно может участвовать в акциях "Сентябрьская ночь в Художественном" и "Ночь музеев", мероприятиях музея без отдельно установленного прейскуранта.

При посещении музея в составе экскурсионной группы при предоставлении карты плата взимается только за экскурсионное обслуживание, без оплаты входного билета.

Стоимость карты гостя Национального художественного музея Беларуси составляет Br40.-0-