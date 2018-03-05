5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный художественный музей Беларуси выпустил карту гостя, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.
Это именная карта, ее обладатель может посещать временные некоммерчекие и постоянную экспозиции Национального художественного музея в течение всего года. Также гость бесплатно может участвовать в акциях "Сентябрьская ночь в Художественном" и "Ночь музеев", мероприятиях музея без отдельно установленного прейскуранта.
При посещении музея в составе экскурсионной группы при предоставлении карты плата взимается только за экскурсионное обслуживание, без оплаты входного билета.
Стоимость карты гостя Национального художественного музея Беларуси составляет Br40.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4241 BYN
|2.419 BYN
|2.425 BYN
|USD
|1.9714 BYN
|1.968 BYN
|1.972 BYN
|RUB
|3.4524 BYN
|3.445 BYN
|3.458 BYN