Национальный исторический архив отметит юбилей выставкой в ратуше и презентацией научного альбома

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный исторический архив отметит 80-летие со дня основания выставкой в Минской городской ратуше и презентацией научного издания-альбома, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Торжественные мероприятия по случаю юбилея Национального исторического архива Беларуси состоятся 28-29 июня. Научно-практическая конференция "Беларускія архівы на мяжы тысячагоддзяў: здабыткі і страты" с участием ученых, которые занимаются изучением вопросов истории, источниковедения, археографии, генеалогии и других специальных исторических дисциплин, пройдет 28 июня. Во время конференции состоится презентация иллюстрированного научного издания-альбома "Для лепшое твердости…": пергаментныя дакументы перыяду Вялікага княства Літоўскага з фондаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі (1391-1566 гг.)". Конференция пройдет в здании Института истории НАН Беларуси.

В Минской городской ратуше 29 июня откроется выставка "Менск: архівы старога горада", на которой вниманию широкой общественности будут представлены оригиналы актовых книг Менского (Минского) магистрата второй половины XVII века из собрания архива.

Национальный исторический архив Беларуси - самое крупное в стране хранилище рукописного наследия периода XIV - начала ХХ века. В его фондах находятся уникальные документы, которые освещают разнообразные стороны жизни населения Беларуси и соседних стран. Отсчет своей современной истории архив ведет с 5 июля 1938 года, когда Могилевский исторический архив был реорганизован в Центральный исторический архив. В архиве насчитывается 3 тыс. 157 фондов, которые включают 1 млн 22 тыс. 165 дел. Наиболее ценные документы - пергаментные грамоты, а также актовые книги государственных учреждений Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. Представлены и фамильные фонды, среди которых документы королевской семьи Собесских, графского рода Плятер-Зибергов, князей Любомирских и Радзивиллов. Архив рода Радзивиллов, значительная часть которого имеется в НИАБ, в 2009 году был включен в реестр документального наследия ЮНЕСКО "Память мира".-0-