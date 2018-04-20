Национальный исторический музей собирает детские книги на белорусском языке для диаспоры

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный исторический музей Беларуси объявил сбор детских книг на белорусском языке для диаспоры, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.
Книги будут переданы для детей-белорусов Польши, Литвы и Латвии, рассказали в музее.
Присоединиться к проекту "Белорусский фонд культуры - белорусским школам зарубежья" могут все желающие. Для этого нужно лишь принести любую детскую книгу на белорусском языке в музей до 29 апреля.-0-
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