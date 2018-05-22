22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни пройдет 8 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве культуры.
Этот конкурс - центральное событие XVIII Национального фестиваля белорусской песни и поэзии "Молодечно", который продлится в течение двух дней 8-9 июня. Творческое состязание состоится на площадке Дворца культуры города, а церемония награждения победителей - на сцене амфитеатра во время торжественного открытия фестиваля. Обладателю Гран-при будет вручен приз имени Владимира Мулявина.
В заключительном этапе конкурса примут участие представители всех областей и города Минска. За Гран-при будут бороться 20 артистов. По требованиям конкурсной программы участники исполнят два произведения белорусских авторов на национальном языке (одно из них - под фонограмму "минус 1", другое - в сопровождении оркестра).
Национальный конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни способствует выявлению и развитию молодых талантов в области эстрадного исполнительства на лучших образцах национального музыкального искусства, повышению уровня сценической культуры исполнителей и тем самым выполняет почетную миссию популяризации творчества современных белорусских поэтов, композиторов и эстрадных артистов.
Национальный фестиваль белорусского песни и поэзии "Молодечно" проводится по распоряжению главы государства с 1993 года. По инициативе Минского облисполкома с 2012 года фестиваль стал ежегодным. На протяжении всей истории своего существования развивает и приумножает добрые традиции по популяризации белорусской (отечественной) поэзии и музыкального искусства, а также определяется как самый масштабный национальный праздник белорусского слова и песни.
Организаторами фестиваля являются Министерство культуры, Минский облисполком, заслуженный коллектив Беларуси "Национальный академический концертный оркестр Беларуси", Белтелерадиокомпания, Дворец культуры Молодечно.-0-
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