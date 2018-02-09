NaviBand выступит в Беларуси и Украине с концертами в поддержку нового альбома

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская группа NaviBand, финалист международного конкурса песни "Евровидение-2017", выступит с концертами в поддержку нового альбома "Адной дарогай" в Беларуси и Украине, сообщили музыканты корреспонденту БЕЛТА.

Первый концерт тура состоится в Светлогорске 10 февраля. Затем музыканты отправятся в Гомель - концерт там пройдет в День влюбленных. В Бресте музыканты выступят 18 февраля, а 22 и 25 февраля - в Киеве и Львове. В марте у NaviBand запланировано три концерта: в Витебске (2 марта), Гродно (8 марта) и Минске (9 марта).

Альбом "Адной дарогай" - четвертая пластинка коллектива, она полностью на белорусском языке. Это живой, натуральный, светлый и очень искренний альбом, пропитанный любовью к родному языку, родной земле, музыке, жизни и, конечно же, друг к другу. Записали его музыканты после участия в "Евровидении". -0-