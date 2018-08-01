Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
1 августа 2018, Ср
+27°C
Малооблачно EUR 2.3267
USD 1.9853
RUB 3.1836
Главное
"Чтобы собрать до зернышка" - Лукашенко ждет от аграриев максимум напряжения во время уборочной
Президент
Кочанова: человечность и высокий моральный облик - главные качества для госслужащего
Общество
В Беларуси с 1 августа увеличиваются пенсии, пособия и другие социальные выплаты
Общество
Квартиру от "Евроопт" выиграл покупатель "ГиперМолла", а один из пяти внедорожников помог выиграть заказ в “Е-доставке”
Общество
РЕПОРТАЖ: Шерстнев на вертолете проинспектировал ход уборочной в Витебской области
Регионы
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Лукашенко: развивать свое сельское хозяйство Беларуси дешевле, чем импортировать продовольствие
13:39 Президент
Ученые назвали диету, которая замедляет старение
13:28 Калейдоскоп
Под Оршей два автомобиля загорелись после столкновения: погибла пассажирка
13:24 Происшествия
Доллар на торгах 1 августа подорожал, евро и российский рубль подешевели
13:19 Экономика
Витебские вузы недостаточно поработали над улучшением и удешевлением студенческого питания - КГК
13:18 Регионы
Эвакуация пилота и ремонт поврежденной взрывом полосы: на авиабазе в Лиде прошли учения войск тыла
13:14 Регионы
Названы финалисты Национальной театральной премии 2018 года
13:11 Культура
В Швейцарии пожарные спасают альпийских коров от жары
13:07 В мире
Фотовыставка в Музее истории Минска расскажет об объектах ЮНЕСКО Польши
13:06 Культура
Совет по развитию предпринимательства оценил эффективность декрета №7
13:01 Экономика
В Таджикистане создали спецподразделение МВД по охране туристов
13:00 В мире
Замок из саги "Игра престолов" выставлен на продажу
12:55 Калейдоскоп
Китайцы завершили строительство терапевтического корпуса Минской ЦРБ в Боровлянах
12:55 Регионы
Жительницу Пинского района будут судить за убийство новорожденной дочери
12:55 Происшествия
Кочанова: человечность и высокий моральный облик - главные качества для госслужащего
12:50 Общество
Лукашенко обращает особое внимание на условия работы механизаторов в жару
12:44 Президент
Ежегодно в милицию поступает около 120 тыс. сообщений о домашнем насилии
12:39 Общество
РЕПОРТАЖ: Шерстнев на вертолете проинспектировал ход уборочной в Витебской области
12:37 Регионы
Белорусы уступили португальцам на юниорском чемпионате Европы по баскетболу
12:36 Спорт
Юные белорусы станут участниками Всемирных игр детей, победивших рак
12:26 Общество
Все новости
Темы
Уборочная кампания Уборочная кампания
Жара в Беларуси Жара в Беларуси
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Названы финалисты Национальной театральной премии 2018 года

Культура 01.08.2018 | 13:11
Фото из архива
Фото из архива

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Названы финалисты Национальной театральной премии 2018 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве культуры.

В первом (отборочном) этапе республиканского конкурса театрального искусства "Национальная театральная премия" приняли участие государственные театры из Минска и всех областей Беларуси, театры и организации культуры частной формы собственности, в том числе Современный художественный театр, Центр визуальных и исполнительских искусств "Арт Корпорейшн", Театральная мастерская Наталии Башевой (Камерный драматический театр), международный театральный проект "НомоCosmos", театр Геннадия Гладкова "Территория мюзикла", ООО "ТриТформаТ".

На конкурс в секции театра драмы было подано 33 заявки (из них 19 заявок на спектакли театра драмы и 14 - на спектакли театра драмы малой формы), в секции театра кукол - 10 заявок, в секции музыкального театра - 9, в секции спектаклей для детей и юношества - 19, в секции экспериментальных спектаклей - 17 заявок, в секции спектаклей по произведениям белорусских авторов - 19 заявок.

Жюри предстоит определить лауреатов премий в 21 номинации. Победителей назовут в декабре.

В секции театра драмы объявлены номинации "Лучший спектакль театра драмы", "Лучший спектакль театра драмы малой формы", "Лучшая работа режиссера в театре драмы", "Лучшая работа сценографа в театре драмы", "Лучшая мужская роль в спектакле театра драмы", "Лучшая женская роль в спектакле театра драмы". В числе претендентов на победу по этим номинациям работы Республиканского театра белорусской драматургии "Бетон" (автор и режиссер Евгений Корняг), "Синдром Медеи" Юлии Чернявской (режиссер Екатерина Аверкова), "Карьера доктора Рауса" Виктора Мартиновича в постановке Александра Гарцуева; Национального академического драматического театра имени М.Горького - "Подводники" Андрея Курейчика (режиссер Сергей Ковальчик); Национального академического театра имени Янки Купалы - "Радио "Прудок" Андрея Горвата (режиссер Роман Подоляко), "Ревизор" Николая Гоголя в постановке Николая Пинигина; Белорусского государственного молодежного театра - "Человек из Подольска" Дмитрия Данилова в постановке Дмитрия Богославского и другие.

В секции театра кукол будут определены "Лучший спектакль театра кукол", "Лучшая работа режиссера в театре кукол", "Лучшая работа сценографа в театре кукол", "Лучшая мужская роль в спектакле театра кукол", "Лучшая женская роль в спектакле театра кукол". Семь спектаклей вышли в финал, в их числе "Пансион Belvedere" (автор и режиссер Маттео Спьяцци) Белорусского государственного театра кукол, "Плих и Плюх" Даниила Хармса (режиссер Юрий Диваков) Гомельского государственного театра кукол, "Синяя-синяя" Владимира Короткевича в постановке Игоря Казакова Могилевского областного театра кукол.

В числе претендентов на награды в секции музыкального театра постановки Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, Белорусского государственного академического музыкального театра, театра Геннадия Гладкова "Территория мюзикла".

За право называться "Лучшим спектаклем для детей и юношества" будут бороться работы Могилевского областного драматического театра, Белорусского государственного театра кукол, Гомельского государственного театра кукол, Белорусского государственного академического музыкального театра, Белорусского государственного молодежного театра.

"Лучший экспериментальный спектакль" жюри предстоит выбрать из четырех постановок: "Бетон" (автор и режиссер Евгений Корняг), Республиканский театр белорусской драматургии; "ДекаДанс/Оригами" (хореограф-постановщик Ольга Скворцова), Белорусский государственный молодежный театр; "OEDIPUS" (Эдип) Софокла (режиссер-постановщик Юрий Диваков), Гомельский городской молодежный театр; "Сестры Грайи" Евгения Корняга в его же постановке, Минский областной театр кукол "Батлейка".

Борьба в номинации "Лучший спектакль по произведению современного белорусского автора" развернется между постановками Минского областного драматического театра, Брестского академического театра драмы имени Ленинского комсомола Беларуси, Гомельского городского молодежного театра, Центра визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн", Национального академического театра имени Янки Купалы, Могилевского областного драматического театра, Могилевского областного театра драмы и комедии им. В.И.Дунина-Марцинкевича.

Организаторами республиканского конкурса театрального мастерства "Национальная театральная премия" выступают Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Беларусь, конкурс, Министерство культуры, театр
Версия для печати
Новости рубрики Культура
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3267 BYN 2.318 BYN 2.325 BYN
USD
1.9853 BYN 1.985 BYN 1.99 BYN
RUB
3.1836 BYN 3.165 BYN 3.18 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

МАРТ сможет выносить предупреждения для недопущения ценовых сговоров
Все видео

Фотоновости

Лукашенко ознакомился с организацией уборки зерновых в Минском районе
Все фото

Инфографика

Собираем ребенка в школу Товары школьного ассортимента предлагают около 6 тыс. розничных объектов торговли Беларуси. Во всех регионах страны организована работа примерно 600 школьных базаров (ярмарок).
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Лукашенко поручил создать в Беларуси госкомпанию на принципах китайской корпорации CITIC Group
Лукашенко: развивать свое сельское хозяйство Беларуси дешевле, чем импортировать продовольствие
Лукашенко обращает особое внимание на условия работы механизаторов в жару
Политика
Фото из архива Беларусь и ЕС проведут в сентябре переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии
Белорусского посла наградили венгерским орденом
Туристический потенциал Пекина презентован в Доме дружбы
Экономика
Во время встречи Силиконовая долина Саксонии заинтересована в производстве компьютерного оборудования с белорусским ПО
Доллар на торгах 1 августа подорожал, евро и российский рубль подешевели
Совет по развитию предпринимательства оценил эффективность декрета №7
Происшествия
Фото УВД Миноблисполкома В Минске мужчина оборудовал нарколабораторию в гараже
Под Оршей два автомобиля загорелись после столкновения: погибла пассажирка
Жительницу Пинского района будут судить за убийство новорожденной дочери
Общество
Фото из архива В Беларуси с 1 августа увеличиваются пенсии, пособия и другие социальные выплаты
Кочанова: человечность и высокий моральный облик - главные качества для госслужащего
Ежегодно в милицию поступает около 120 тыс. сообщений о домашнем насилии
Регионы
РЕПОРТАЖ: Шерстнев на вертолете проинспектировал ход уборочной в Витебской области
Витебские вузы недостаточно поработали над улучшением и удешевлением студенческого питания - КГК
Эвакуация пилота и ремонт поврежденной взрывом полосы: на авиабазе в Лиде прошли учения войск тыла
Спорт
Джонатан Лардо Бельгийские арбитры рассудят матч БАТЭ и ХИКа в квалификации Лиги чемпионов
Белорусы уступили португальцам на юниорском чемпионате Европы по баскетболу
Десятилетний пловец побил рекорд Майкла Фелпса
Технологии
Виртуальную карту Минска в игре World of Tanks презентовали в ратуше
Facebook и Instagram в борьбе с фейками удалили более 30 аккаунтов
Функция групповых звонков появлась в WhatsApp
В мире
Фото из Twitter Названа предварительная причина крушения самолета в Мексике
В Швейцарии пожарные спасают альпийских коров от жары
В Таджикистане создали спецподразделение МВД по охране туристов
Калейдоскоп
Гороскоп на август 2018 года
Ученые назвали диету, которая замедляет старение
Замок из саги "Игра престолов" выставлен на продажу
Газета 7 дней
Лето с призами и газетой!
Через призму китайского опыта
Если бы деревья могли говорить
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия