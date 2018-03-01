1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На XXV Минской международной книжной выставке-ярмарке названы победители конкурса молодых литераторов "Першацвет", передает корреспондент БЕЛТА.

В конкурсе, который проходит в международном формате, приняли участие 200 авторов из Беларуси, России, Украины. Молодые поэты и писатели представили свои произведения на суд профессионального жюри. По условиям, 10 поэтов и 10 прозаиков становятся победителями, участникам от 18 до 30 лет.

По итогам конкурса издан альманах "Першацвет", куда включены победившие работы, а также книга молодого автора Станиславы Умец "Сердце Сакры: фэнтези", открывшей новую серию издательства "Мастацкая літаратура" "Время XXI". Поздравления принимали Алексей Артемьев, Арина Гордей, Екатерина Захаревич, Евфросиния Капустина, Андрей Кимбар, Никита Крицук, Татьяна Куприянец, Светлана Курганова, Нина Листота, Дарья Леднева, Катерина Массе, Арамаис Миракян, Игорь Полынский, Алена Попко, Екатерина Ровдо, Мария Свист, Дарья Трайден, Станислава Умец, Ольга Чайковская, Ксения Шаржанович.

Как отметила, поздравляя победителей конкурса, первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах, очень важно, что молодые демонстрируют свое мировоззрение, свою активную позицию.

Международный конкурс молодых литераторов "Перщацвет" прошел во второй раз. Он основан Министерством информации, издательским домом "Звязда", издательством "Мастацкая літаратура" при поддержке Союза писателей Беларуси.-0-