Названы победители литконкурса "Лига авторов-2018"

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Названы победители литературного конкурса "Лига авторов-2018", сообщили БЕЛТА в Министерстве информации Беларуси.

Победителями этого творческого состязания стали в номинации "Проза" - Марина Семененя, в номинации "Поэзия" - Наталья Советная.

Первый тур "Лиги авторов - 2018" был посвящен теме "Моя малая родина", второй - судьбоносным событиям в жизни белорусской земли, третий - "Дорога в завтра" - размышлениям о прошлом и будущем.

Критериями оценки служили аргументированность и глубина раскрытия содержания, актуальность и значимость идеи, объективность, художественный уровень произведения.

Литературный конкурс "Лига авторов-2018" в марте нынешнего года объявили Союз писателей Беларуси, Республиканская общественная организация "Белая Русь" при поддержке Министерства информации и Издательского дома "Звязда". Он проходил в двух номинациях: прозы и поэзии.

О дате торжественных мероприятий и вручении дипломов и призов на сайте конкурса будет объявлено позже.-0-