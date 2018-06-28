Названы потенциальные претенденты на "Оскар-2019"

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кинокритики из издания Variety составили список фильмов, которые могут претендовать на награду "Оскар" в 2019 году. Об этом сообщают информагентства.

В перечень вошли киноленты, которые появились в американском прокате с 1 января по 30 июня 2018 года.

В номинации "Лучший фильм" критики отдали предпочтение фильмам "Тебя никогда здесь не было", "Черная Пантера", "Первая реформаторская церковь", "Реинкарнация" и "Наездник".

На звание лучшего режиссера, по мнению экспертов, претендует Хлоя Чжао ("Наездник"). Также в числе претендентов названы кинорежиссеры Райан Куглер ("Черная Пантера"), Ари Астер ("Реинкарнация"), Линн Рэмси ("Тебя никогда здесь не было") и Пол Шредер ("Первая реформаторская церковь").

Главным кандидатом в номинации "Лучший актер" называют Итана Хоука за роль в фильме "Первая реформаторская церковь". Среди других претендентов Хоакин Феникс ("Тебя никогда здесь не было"), Джейсон Кларк ("Чаппакуиддик"), Брэйди Жандро ("Наездник") и Бен Фостер ("Не оставляй следов").

За победу в номинации "Лучшая актриса", как считают критики, поборются Тони Коллетт ("Реинкарнация"), Эмили Блант ("Тихое место"), Лесли Манн ("Секса не будет!!!"), Оливия Кук ("Чистокровные") и Вера Фармига ("Границы").

При этом специалисты указывают, что впереди осенний киносезон, на экраны выйдет множество картин, так что список претендентов на "Оскар" может еще претерпеть изменения.-0-