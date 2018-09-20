Недели Германии пройдут в 11 городах Беларуси

20 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Недели Германии будут проходить с 23 сентября по 18 ноября в одиннадцати городах Беларуси. Такая информация размещена на сайте посольства ФРГ в Минске, сообщает БЕЛТА.
Мероприятия (их насчитывается более 90) будут организованы в Минске, Барановичах, Борисове, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Молодечно, Пинске и Полоцке.
Недели Германии в Беларуси будут проводиться в пятнадцатый раз. Их организаторами являются посольство Федеративной Республики Германия и Институт им. Гете, представители немецких культурных организаций совместно с белорусскими партнерами.
Программой предусмотрено немало концертов, рассчитанных как на любителей классики, так и рока. Впервые в Минске состоится фестиваль XJAZZ. Почитателей киноискусства также ждет много интересных показов, в частности, современное короткометражное кино, оригинальные немецкие версии игровых фильмов с субтитрами на русском языке, а также документалистика. Будет показан немой фильм "Носферату" (1921 год) Фридриха Вильгельма Мурнау, который будет демонстрироваться с живым музыкальным сопровождением - прозвучит музыка Ольги Подгайской, выступит коллектив Five-storey-ensemble.
Кроме того, будут организованы интересные фотовыставки, викторины, мастер-классы баварской кухни, лекции, встречи с германскими деятелями культуры и искусства.
Во время Недель запланированы также конференция по возобновляемой энергетике и Минский урбанистический форум.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4436 BYN
|2.44 BYN
|2.45 BYN
|USD
|2.0884 BYN
|2.08 BYN
|2.089 BYN
|RUB
|3.1453 BYN
|3.136 BYN
|3.148 BYN