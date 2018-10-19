Неделя моды пройдет в Беларуси с 7 по 11 ноября

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя моды Belarus Fashion Week пройдет с 7 по 11 ноября на площадке НВЦ "Белэкспо", сообщили БЕЛТА в пресс-центре мероприятия.

Цель Belarus Fashion Week - популяризировать и продвигать белорусских производителей дизайнерской одежды на модном рынке как в Беларуси, так и за рубежом. На Неделе моды будут демонстрироваться только новые коллекции сезона весна-лето - 2019 от ведущих брендов страны. Традиционно программу форума дополнят показы лучших коллекций детской дизайнерской одежды.

Будет представлен совместный проект Белорусской палаты моды с Белорусской ассоциацией помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам "Новые возможности". Он призван дать шанс людям с инвалидностью проявить себя в сфере моды: на протяжении нескольких месяцев они были включены во все этапы создания образов совместной коллекции сезона весна-лето - 2019 - от идеи до пошива и презентации. Коллекция выполнена с использованием ручной вышивки.

Презентуют также коллекции дизайнеров, которые работают с этнической темой и создают изделия из белорусского льна.-0-