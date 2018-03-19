Неделя православной книги проходит в магазинах "Белкнига"

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя православной книги проходит в магазинах ОАО "Белкнига", сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

Акция "Неделя православной книги в Белкниге" направлена на популяризацию духовно-нравственной литературы и привлечение внимания читателей к воспитанию подрастающего поколения в духе истинных христианских ценностей. В ней участвуют "Центральный книжный магазин", "Дом книги "Светоч", "Книги&Книжечки" (г. Минск), "Дружба", "Искра" (г. Брест), "Ля ратушы", "Глобус" (г. Витебск), "Книжный магазин №9 "Букинист", "Книжный магазин №17 "Книжный мир" (г. Гомель), "Раніца", "Веды" (г. Гродно).

Акция проходит с 17 по 23 марта.-0-